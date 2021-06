US Orléans : des matches amicaux contre Châteauroux, Auxerre ou encore Caen avant de reprendre le National

On connait désormais le calendrier des matches amicaux de l'US Orléans pour cet été, publié ce jeudi par le club orléanais. Il y aura au total six rencontres au programme entre le 11 et le 30 juillet.

Auxerre, Caen ou encore Châteauroux

Après la reprise de l'entraînement le 30 juin prochain, les hommes de Xavier Collin affronteront :

Châteauroux (National) le 11 juillet à Nouen-le-Fuzelier, dans le Loir-et-Cher,

(National) le 11 juillet à Nouen-le-Fuzelier, dans le Loir-et-Cher, Caen (Ligue 2) le 14 juillet à Saran,

(Ligue 2) le 14 juillet à Saran, Auxerre (Ligue 2) à l'Abbé Deschamps le 17 juillet,

(Ligue 2) à l'Abbé Deschamps le 17 juillet, Bourges Foot 18 (National 2) à Bourges le 21 juillet,

(National 2) à Bourges le 21 juillet, Laval (National) à Avoine, en Indre-et-Loire, le 24 juillet

(National) à Avoine, en Indre-et-Loire, le 24 juillet Saint-Pryvé-Saint-Hilaire (National 2) à la Source le 30 juillet.

Reprise du National le 6 août

Le championnat de National reprendra ensuite le vendredi 6 août.