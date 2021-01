US Orléans : deux joueurs quittent le club, des renforts souhaités, on fait le point sur le mercato

Alors que le mercato hivernal s'est ouvert le 1er janvier dernier en France, et ce jusqu'au 31 janvier, ça bouge du côté de l'US Orléans. Deux joueurs ont quitté le club ces derniers jours et au moins un renfort est attendu en attaque nous dit-on au club. On fait le point.