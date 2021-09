US Orléans : "J'ai une confiance absolue dans le coach et le staff" affirme le président Philippe Boutron

Après sa défaite ce vendredi soir face à Villefranche-Beaujolais, une défaite 0-1 pour la 8e journée de National, l'US Orléans continue sa spirale négative en championnat, comptabilisant un quatrième revers lors de ses cinq dernières rencontres. Les Orléanais sont relégables pour le moment et pointent à la 16e place du classement avec 6 points en huit journées. Mais ce dimanche, le président de l'USO, Philippe Boutron, interrogé sur France Bleu Orléans affirme avoir "une confiance absolue" en Xavier Collin, le coach orléanais et son staff, "qui font un excellent travail". Le président a d'ailleurs tenu à féliciter les joueurs pour leur deuxième mi-temps de vendredi après la rencontre dans le Rhône et leur a rappelé de "ne rien lâcher".

Il manque encore un peu d'efficacité

"Je suis sûr qu'on a un effectif avec un état d'esprit remarquable mais la difficulté maintenant ça va être de lutter contre le syndrome de la mal chance", continue le président de l'USO, "et c'est là, plus que jamais, qu'on a besoin du public bien que ce ne soit pas facile dans la situation qu'est la nôtre". Sa confiance est "maintenue à 100%", confirme Philippe Boutron, car "si on analyse les matches, très souvent ce sont des erreurs individuelles ou des faits de jeu" qui coûtent chers. L'expulsion de Djessine Seba à la 8e minute face à Villefranche vendredi fait mal aux Orléanais face à une belle équipe caladoise bien en place. Mais le président se dit satisfait de la prestation de l'équipe en deuxième période. Il relève bien-sûr qu'il y a eu "certains passages à vide", notamment face à Annecy ou encore Saint-Brieuc, "mais ça arrive de faire des erreurs", clame Philippe Boutron. "Il n'y a pas le feu dans la maison", conclut le président même si c'est très frustrant de voir des matches au contenu intéressant mais que les résultats ne suivent pas et "malheureusement, il n'y a que le résultat qui compte".

Un nouveau défenseur arrive à l'essai

Pour renforcer la défense, qui comptera quatre suspendus lors du match face à Bastia-Borgo ce vendredi à la Source (Djessine Seba, Baïla Diallo, Nico Saint-Ruf et Stone Mambo), le club orléanais souhaite recruter. Le défenseur central Cédric Yambéré arrive donc à l'essai dès ce lundi à la Source. Passé notamment par les Girondins de Bordeaux et Dijon, il était sans club depuis son départ de Molenbeek en Belgique cet été. L'expérimenté défenseur compte 107 matches en Ligue 1 et pourrait apporter un peu de solidité si l'essai s'avère concluant.