Après la venue de Driss Khalid le 16 novembre dernier, l'US Orléans enregistre l'arrivée d'une nouvelle recrue ce mercredi. Il s'agit de Moussa Seydi, attaquant international sénégalais, qui était déjà à l'essai au club. Le footballeur de 24 ans s'engage pour un an et demi.

US Orléans : l'attaquant sénégalais Moussa Seydi signe pour un an et demi

Élu meilleur joueur du championnat luxembourgeois

Âgé de 24 ans, l'international sénégalais à été formé à Génération Foot au Sénégal avant de rejoindre le FC Metz en 2014 où il fait une apparition en Ligue 1 en 2016.

Un an plus tard, il prend la direction du Luxembourg et s'engage au CS Fola Esch, en première division. L'année dernière, il est élu meilleur joueur du championnat par le site sportif Mental avec 13 buts en 16 matchs disputés. Cette performance le classe deuxième meilleur buteur derrière le Luxembourgeois Danel Sinani.

Il rejoint donc un autre Sénégalais dans l'équipe, en la personne d'Issa Soumaré.