US Orléans : le brassard de capitaine est "une fierté et un plaisir" pour Nicolas Saint-Ruf

Le capitaine de l'US Orléans était l'invité de la Tribune 100% USO ce lundi en Facebook Live sur France Bleu Orléans, pour débriefer la dernière victoire de l'USO en National, à Créteil (0-1). Une rencontre où Nicolas Saint-Ruf et ses coéquipiers ont fait preuve d'efficacité et de solidité pour s'arroger un troisième succès consécutif. "On a déjà fait une série de quatre victoires début 2022, à nous de rééditer cette performance en s'imposant vendredi face à Châteauroux", a affirmé le néo-international guadeloupéen. Mais le défenseur central de 29 ans est également revenu sur le rôle de capitaine qui lui a été confié cette saison (à partir de 21' dans le Facebook Live ci-dessous).

Nicolas Saint-Ruf ne "s'empêche pas" de rester à l'US Orléans

"Je n'avais pas le brassard au début, mais j'avais déjà un rôle de cadre de vestiaire, donc c'est un truc en plus, mais c'est quelque chose que je faisais un petit peu avant de par mon poste. Je suis obligé d'avoir une certaine parole dans le groupe", a expliqué Nicolas Saint-Ruf. Un rôle qu'il décrit même comme "une fierté et un plaisir", mais surtout pas "comme un poids en plus".

Le joueur formé à Lens est en fin de contrat en juin, comme une grande partie de l'effectif orléanais, et dit ne "pas s'empêcher de rester" à Orléans. "C'est un club que j'apprécie, je ne m'en suis jamais caché. Pour l'instant, il reste cinq matchs, on va se concentrer là dessus mais on se mettra autour de la table quand il faudra", a-t-il ajouté.

Un Facebook Live à revoir en entier dans les conditions du direct.

Le 4 avril dernier, sur France Bleu Orléans, Franck L'Hostis avait lui aussi fait part de ses envies de rester à l'USO.