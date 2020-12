US Orléans : "Le club n'est pas à vendre", affirme Philippe Boutron à propos d'un possible rachat du club

Après le match nul vendredi dernier de l'US Orléans face au Mans pour la 13e journée de National, 0-0, son président Philippe Boutron était l'invité de France Bleu Orléans dans 100% USO ce lundi soir. Il a réagi notamment sur les rumeurs d'un possible rachat du club. "Le club n'est pas à vendre, c'est totalement infondé", affirme le président. "Personnellement, j'en fais un challenge, je ne me vois pas céder le club dans la situation sportive dans laquelle il est", ajoute Philippe Boutron, "pour moi et pour les actionnaires, c'est un challenge de pouvoir retrouver la Ligue 2 qui nous manque beaucoup".

"Rassuré par le comportement des joueurs"

Sur le plan sportif, il est également revenu sur cette copie un peu meilleure rendue par les joueurs orléanais face au Mans vendredi dernier."En terme de comportement, je suis rassuré", continue-t-il, "on a senti des joueurs très investis mais le résultat ne nous a pas souri. Il y a un net progrès mais j'espère que la prise de conscience a été opérée".

L'USO est 14e au championnat ce lundi soir, "cela nous inquiète parce qu'on pensait figurer de meilleure façon", concède Philippe Boutron. "On a une référence, celle de l'année 2015, où on avait 23 points et 9e du National et on est monté en fin de saison. Mais chaque saison est différente donc je me garde bien de faire le parallèle et il faut gagner des matchs parce que sans gagner, on en peut pas avoir d'ambition".

Le poste de Claude Robin n'est pas menacé

La deuxième mi-temps de Villefranche-Beaujolais n'avait pas du tout convaincu le président, comme il le disait dans les colonnes de la République du Centre, estimant qu'il "y avait eu des manquements". Le match du Mans a un peu plus rassuré Philippe Boutron. "J'ai trouvé un groupe concerné et combatif, qui a pris la dimension du National", estime-t-il. Malgré des résultats décevants en ce début de saison, (4 victoires, 5 matchs nuls et 6 défaites), le poste de l'entraîneur Claude Robin n'est pas menacé selon Philippe Boutron. "Il connaissait bien le National, c'est avec qui le courant passe très bon donc maintenant il faut le déclic", espère-t-il.

"On est en train d'étudier éventuellement de pouvoir recruter"

Alors faut-il recruter cet hiver pour renforcer l'équipe ? "C'est une probabilité", affirme le président de l'USO. "Il faut qu'on sache analyser nos besoins réels et si on fait venir des joueurs, il faut vraiment qu'ils apportent quelque chose". "On est en train d'étudier éventuellement de pouvoir recruter de nouveaux joueurs et pourquoi pas en laisser en partir certains. Il faut qu'au milieu de terrain et devant on puisse se renforcer", avance Philippe Boutron.