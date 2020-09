US Orléans : quelles sont les consignes sanitaires au stade et en tribune les jours de match ?

L'US Orléans accueille Bastia-Borgo ce jeudi pour la troisième journée de National. Si vous comptez vous rendre au stade de la Source pour supporter les Orléanais, il y a quelques règles sanitaires à respecter. Pour ceux qui ont suivi la rencontre entre l'USO et Laval le 21 août dernier, vous connaissez déjà par cœur ces règles. Pour ceux qui se rendent au stade pour la première fois, le club a publié ce mercredi les consignes pour l'accueil du public dans les tribunes et autour du stade. On vous détaille tout ça.

Port du masque obligatoire

On commence à avoir l'habitude à force, le masque doit être porté partout. Il est donc là-aussi obligatoire dans l’enceinte du stade de la Source. "Toute personne se présentant à l’entrée sans masque sera refusée", indique l'USO dans son communiqué.

Le respect des gestes barrières s’applique aussi bien en dehors du stade que dans son enceinte

s’applique aussi bien en dehors du stade que dans son enceinte Afin d’éviter les regroupements aux différents points de convergence (boutique, buvette, …) des zones de circulation ont été instaurées et seront à respecter

ont été instaurées et seront à respecter Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à tous les points de passage. Nous vous invitons à en faire l’usage

sera mis à disposition à tous les points de passage. Nous vous invitons à en faire l’usage La réglementation interdit toute vente de place "pourtour". Aucun spectateur ne pourra rester debout autour du terrain. Chaque spectateur devra rester en tribune et pourra circuler uniquement pour se rendre aux espaces suivants : buvette, boutique, sanitaires.

Placement libre en tribune

"Le placement en tribune sera libre jusqu’à nouvel ordre", écrit le club et "les familles et groupes de proches sont considérés comme groupe social au sens de la définition du Haut Conseil de la Santé Publique".

Les groupes de une à dix personnes maximum auront la possibilité de s’assoir ensemble. Une distance minimale d’un siège devra obligatoirement être laissée entre chaque groupe social ou personne. Chaque billet comportera :

La mention « placement libre »

La tribune

Le secteur

Il faudra surtout respecter le secteur ajoute le club dans le communiqué.

Place au cashless à la buvette

Concernant les nouveautés, le Stade de la Source passe au cashless, c'est à dire qu'il n'y aura plus aucun paiement en espèce dans les espaces buvette et boutique, en raison de la crise du coronavirus. Vous connaissez sans doute le principe, les abonnés ont déjà tous une carte cashless. Les spectateurs non abonnés, eux, ont la possibilité de demander une carte cashless en se rendant à la rotonde. Vous avez la possibilité de payer en carte bleue ou espèce et on vous échangera ça en cashless.

En revanche, il est toujours possible de payer votre billet pour la rencontre en espèce. Pour le règlement, le club vous propose donc deux solutions : soit en carte bancaire soit avec la carte cashless.

USO/Bastia-Borgo à suivre ce jeudi sur France Bleu Orléans

Et pour ceux qui n'aurait pas l'occasion d'aller au stade ce jeudi, vous pouvez suivre la rencontre USO/Bastia-Borgo en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans, à partir de 19h30.