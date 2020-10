US Orléans : les Drouguis suspendent leurs activités en tribune à cause des restrictions sanitaires

Les Drouguis, le groupe de supporters de l'US Orléans, annoncent qu'ils suspendent leurs activités en tribune dans un communiqué publié ce mardi. "Le couvre-feu, la jauge de 1.000 spectateurs et l'interdiction de constituer un groupe de plus de six personnes", les empêchent de continuer disent-ils.