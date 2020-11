US Orléans : les premiers mots de l'attaquant Driss Khalid, la nouvelle recrue orléanaise

Il vient d'arriver à l'US Orléans et a hâte d'attaquer sous ses nouvelles couleurs. Driss Khalid, le nouvel attaquant orléanais arrivé d'Amiens ce lundi se confie pour la première fois ce mardi sur France Bleu Orléans dans 100% USO. On le découvre en lui posant trois questions.

FBO : Quel est ton poste de prédilection ?

Driss Khalid : "C'est plutôt en 9 et demi, derrière l'attaquant de pointe. Quand j'étais plus jeune, j'étais un vrai numéro 9 où je marquais des buts et en grandissant je me suis plus positionné en 10 et au milieu de terrain donc je peux faire les deux".

Qu'est-ce que tu penses apporter au groupe en arrivant à l'USO ?

"Moi je recherchais du temps de jeu et retrouver la compétition parce que je manquais de temps de jeu à Amiens. Aujourd'hui je peux apporter mon efficacité dans les 30 derniers mètres, où j'ai une spontanéité niveau frappe et dans la dernière passe. Je peux aussi apporter sur coups de pieds arrêtés et je pense qu'Orléans cherchait un profil de joueur comme le mien donc j'espère leur apporter beaucoup".

Pourquoi avoir choisi Orléans finalement ?

"J'ai eu de bonnes discussions avec tout le monde, le projet du club me plaît et aujourd'hui Orléans me correspond. Je suis surtout là pour avoir du temps de jeu et pourquoi ne pas remonter en Ligue 2 avec le groupe. Je suis surtout content de retrouver mon poste, l'USO recherchait un numéro 10 ou un 9 et demi donc ça me correspond parfaitement parce qu'à Amiens j'étais sur un poste plus bas. Moi j'ai surtout envie de montrer mes qualités à mon poste".

Il devrait être qualifié pour Boulogne

Driss Khalid a été prêté jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat. Logiquement, l'international marocain des moins de 20 ans devrait être qualifié pour intégrer le groupe avant d'affronter Boulogne ce mardi à la Source pour un match en retard de la 12e journée de National. Un match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.

