US Orléans : leur championnat arrêté, les féminines prennent "leur mal en patience"

Une belle victoire face à Nantes, le 17 octobre (1-0)...et plus rien. Après le report d'un match, les féminines de l'USO, qui évoluent en D2, ont été mises à l'arrêt. La Fédération française de football a décidé de la suspension de la compétition, pour le moment. "On l'entend et on l'accepte, même si c'est difficile" dit Farid Kebsi, le coach de l'équipe féminine. Le plus compliqué, dans cette période, ce sont les entraînements collectifs...interdits. Le point avec le coach, invité vendredi 6 novembre de 100% USO.

France Bleu Orléans : comprenez-vous cette décision de la FFF de suspendre la D2 ?

Farid Kebsi : Pour les matchs, il n'y a pas de problème. On n'est pas en capacité d'être reçus ou de recevoir nos adversaires. Si c'est pour ne pas avoir de vestiaire, c'est compliqué. Pour les entraînements, on peut être partagés sur ce qui est en train de se faire (...) seuls ont le droit de s'entraîner les sportifs de haut niveau reconnus, la Ligue 1, la Ligue 2, le National....

La D1 féminine, elle, continue les entraînements et les matchs, ça ne vous paraît pas injuste ?

On ne trouve pas ça normal mais la santé prime sur tout le reste. On prend notre mal en patience. Des choses se passent en coulisses, pour essayer de faire reconnaître nos joueuses qui sont pour certaines sous contrat professionnel, comme en D1. On s'adapte comme on peut pour les maintenir en forme : depuis lundi, on leur envoie un programme individuel. Cela reste quand même éloigné du foot : footing, renforcement musculaire, des choses à haute intensité qu'elles peuvent faire dans la limite d'un kilomètre autour de chez elles.

Quand espérez-vous pouvoir reprendre ce championnat ?

Entre ce que j'espère et ce qui va vraiment se passer, je pense qu'il va y avoir un décalage. Quand c'est notre métier, on espère toujours pratiquer et être en mesure de faire pratiquer nos joueuses. En étant le plus optimiste possible, je pense qu'on ne reprendra pas avant janvier.

En faisant abstraction du contexte sanitaire...quel est l'objectif cette année pour l'USO en D2 ? Vous avez très bien démarré, vous êtes en tête du classement du groupe A !

L'objectif, c'est de gagner le plus de matchs possibles (rires). Le championnat est encore long, on n'a fait qu'un tiers. En seize matchs, il peut encore se passer beaucoup de choses. On a bien commencé, c'est notre meilleur début de saison depuis trois ans alors on savoure la première place (...) dès qu'on aura l'occasion de reprendre, on s'attachera à continuer ce qu'on a fait de bien depuis le début de saison.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Farid Kebsi dans 100% USO