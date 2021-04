US Orléans - National : "Un match de haut de tableau" face à Bourg-en-Bresse pour le gardien Franck L'Hostis

L'US Orléans retourne sur les terrains de National après l'épisode de Covid dans l'effectif. Les Orléanais se déplacent dans l'Ain, à Bourg-en-Bresse qui occupe la 9e de National, pour la 30e journée du championnat. L'USO reste troisième mais derrière les concurrents poussent pour reprendre cette place synonyme de barrages pour l'accession à la Ligue 2.

"Un match de haut de tableau", tout simplement, assure le gardien et capitaine de l'USO Franck L'Hostis. Il est revenu en conférence de presse ce jeudi après-midi sur le match aller (défaite 1-3) et sur la fin de la saison à suspens.

Franck, comment tu as vécu cette semaine un peu perturbée avec ces cas de Covid ?

Il fallait prendre notre mal en patience et continuer à bien travailler. On n'avait pas le choix, on était simple spectateur des matchs qui se sont déroulés. Mais il fallait que nous, de notre côté, on reste bien focalisé, bien concentré pour bien s'entraîner, pour bien travailler et pour compenser ce match reporté.

Les derniers résultats de vos concurrents directs sont très favorables pour vous, vous avez suivi ça ?

Oui, on a regardé ça, on va dire qu'ils ont été plutôt favorables pour nous mais il ne faut pas s'arrêter à ça parce que c'est ça passe par nous. Si on veut prendre des points, c'est nous qui devons prendre les points et pas les autres. Nous devons prendre les points sur les six matchs qui arrivent pour faire ce qu'il faut, pour rester sur le podium. Il n'y a pas 36 solutions.

Au classement, Bourg-en-Bresse est seulement à trois points derrière vous et en cas de victoire pourrait être à égalité avec vous...

C'est très serré, il y a beaucoup d'équipes engagées pour cette troisième place, c'est donc un gros match qui nous attend ce vendredi soir. Un match de haut de tableau, tout simplement, qui a peut-être un parfum de Ligue 2, car ce sont deux clubs qui ont connu ce niveau il n'y a pas très longtemps. Donc un beau match à jouer, c'est une étape parmi les six qui nous reste à passer pour accrocher cette troisième place. On l'aborde de manière très sereine et très concentré.

Il y a aussi ce match aller qui avait fait très mal, il y a un petit goût de revanche pour toi ?

C'est sûr, parce que je me souviens qu'on avait vraiment loupé notre deuxième mi-temps. On n'avait pas fait ce qu'il fallait, on s'était fait manger, ils étaient venus faire un très bon match et on était tombé sur un gros morceau. Mais depuis, il y a eu du temps qui est passé. Il ne faut pas oublier ce qu'on a fait de bien au match aller, de moins bien et il faut que cet esprit de revanche se retrouve dans notre comportement et dans notre performance. Il faut mettre tous les ingrédients pour prendre les trois points et avancer dans ce championnat. Mais au match aller, c'est plutôt contre nous qu'on était déçu parce qu'on sait qu'on aurait dû et pu faire mieux.

Le groupe pour affronter Bourg-en-Bresse

Le troisième gardien de l'équipe Ludo Le Pennec et Florian Lapis sont encore à l'isolement après avoir contracté le Covid. Le défenseur Djessine Seba et l'attaquant Issa Soumaré sont suspendus pour affronter Bourg-en-Bresse.

On devrait donc avoir cette équipe pour démarrer :

L'Hostis - Lambèse, Marchadier, Saint-Ruf, Goujon - Demoncy, I. Keita (ou T. Keita) - Perrin, Talal, Teixeira - Antoine

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans

Comme chaque rencontre, celle entre Bourg-en-Bresse et l'USO est à vivre en direct et en intégralité dès 18h45 sur France Bleu Orléans. Coup d'envoi 19h.