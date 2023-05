US Orléans : Nicolas Usaï ne sera plus l'entraîneur du club la saison prochaine

L'été s'annonce agité du côté de l'US Orléans. Quelques jours après l'annonce du départ de Boris Luce, le directeur général du club en place depuis juillet 2019, c'est un nouveau chamboulement qui agite les coulisses. Nicolas Usaï a indiqué qu'il ne repartirait pas pour une nouvelle saison sur le banc des Jaune et Rouge. Celui qui était arrivé en décembre dernier, en lieu et place de Xavier Collin, a réussi son objectif à savoir le maintien du club en National. Nicolas Usaï a annoncé la nouvelle à l'occasion du dernier match de championnat de l'US Orléans contre Concarneau (défaite 2-1 des Orléanais) :

"J'ai eu une année assez difficile, avec mon licenciement de Nîmes. Je n'ai plus la gomme, donc je vous annonce que c'est mon dernier match ce soir. J'ai beaucoup discuté avec Boris Luce, Philippe Boutron ces dernières semaines. Je n'ai pas voulu me lancer dans des échanges qui durent sur tout l'été. Je souhaite beaucoup de réussite à ce club et je remercie profondément l'USO pour m'avoir permis de rebondir" - Nicolas Usaï

Depuis plusieurs semaines, des discussions s'étaient engagées entre lui et la direction du club. Il était notamment question de la construction de l'effectif pour la saison prochaine. D'après les informations de France Bleu Orléans, l'entraîneur voulait certaines garanties sur l'avenir de certains joueurs encore sous contrat avec le club et des profils ciblés pour le mercato (aller chercher des joueurs en N2 ou N3). Le Marseillais avait d'ailleurs déjà commencé à scruter d'éventuelles recrues dans ces divisions. Arrivé en pleine saison sans avoir son mot à dire sur l'équipe en place, Nicolas Usaï voulait avoir les moyens d'imprimer sa patte cet été.

L'été sera chaud à l'USO

Cela va beaucoup bouger dans les coulisses du club, avec énormément de chantiers à gérer pour le président Philippe Boutron. Un nouvel entraîneur à trouver le plus rapidement possible, un nouveau directeur général également. Il y a également la question du statut professionnel, que le club est sensé perdre à l'approche d'une quatrième saison en National. Puis le passage devant la DNCG au mois de juin. Le gendarme financier devra se prononcer sur l'état des comptes de l'US Orléans.