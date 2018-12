US Orléans - PSG : la vente des places a commencé pour les abonnés

Orléans, France

A 11 jours, du match US Orléans - Paris Saint Germain, les premiers billets sont mis en vente aujourd'hui. Mais attention, ce ne sont que les abonnés qui sont concernés. Ceux qui souhaitent acheter une place, en plus de celle qu'ils ont déjà, puisque la Coupe de la Ligue est incluse dans leur abonnement. Cette vente se tient de 9h à 18h, dans les locaux de l'USO au stade de la Source. Les abonnés doivent être munis d'une copie de la carte d'identité de la personne pour qui ils achètent la place. Pour le reste, et alors qu'on est à 11 jours de l'événement, c'est toujours aussi flou

A 11 jours de l'événement, c'est encore flou

Les conditions de vente du reste des places ne sont pas encore actées. C'est bien pour ça que la vente aux non-abonnés a été reportée. Initialement prévue samedi 8 décembre, cette vente aux guichets du stade de la Source aura lieu finalement le samedi 15 décembre, de 11h à 15h. A cette date, le club saura enfin si sa demande de construire une tribune provisoire a été validée ou non, des sondages pour analyser la nature du sol et sa capacité à supporter le poids d'une tribune ont été effectués en début de semaine, mais on attend toujours le résultat. Si la réponse est non, cela signifie que seulement 2 000 places seront mises en vente.

Les abonnés viennent chercher une place supplémentaire. © Radio France - François Guéroult

Un écran géant au Zénith ?

Quant au projet de fan zone, c'est "un dossier qui prend forme", indique l'USO qui fera une annonce en début de semaine prochaine. On se dirige vers l'installation d'un grand écran au Zénith d'Orléans, qui est disponible ce soir-là. L'opération serait co-financée par la ville et la Région Centre Val-de-Loire. "Il reste quelques détails à régler", notamment les questions de transports et de stationnements.

Le 8ème de finale de la Coupe de la Ligue entre l'USO et le PSG aura lieu le mardi 18 décembre.