US Orléans : le coaching de Xavier Collin a tout changé pour égaliser à Chambly

Liamine Mokdad, Ibrahim Sangaré et Baïla Diallo. Ces trois joueurs ont changé le visage de l'US Orléans ce vendredi au stade des Marais de Chambly. Tous sont entrés en deuxième mi-temps alors que les Picards menaient au score. Une bonne inspiration de Xavier Collin, l'entraîneur orléanais, qui a permis aux Loirétains de prendre un point au stade des Marais.

"C'est un sentiment partagé, parce qu'on a joué une demi-heure. On a dû attendre de prendre ce but pour qu'on réagisse, ou en tous cas qu'on agisse. Je suis frustré de ce qu'on a proposé dans la première partie du match", expliquait l'ancien spinalien à l'issue de la rencontre,en même temps satisfait de l'apport de ses remplaçants : "On est content parce que les garçons qui rentrent en ce moment... C'était Esteban (Lepaul, Ndlr) à Bourg-en-Bresse, les remplaçants contre Sedan... C'est une bonne chose et on va en avoir besoin !"

Mention spéciale pour l'entrée de Liamine Mokdad

Même constat pour le milieu de terrain Tidiane Keita, remplacé par... Liamine Mokdad : "Ça démontre la force du groupe, on peut compter sur tout le monde et tout le monde mettra 200% de sa contribution pour aider l'équipe à remporter des matchs ou comme là, à remporter des points."

Si on retient forcément les buts d'Ibrahim Sangaré et Baïla Diallo, l'entrée de Liamine Mokdad a été déterminante. Le jeune milieu de terrain a dynamité par sa percussion, son envie et sa finesse technique une équipe camblysienne physiquement en difficulté. C'est d'ailleurs lui qui frappe sur l'égalisation de Sangaré. Liamine Mokdad, qui a même eu la balle de match au bout du pied dans le temps additionnel, mais qui a vu sa frappe repoussée de manière miraculeuse sur sa ligne par Martin Sourzac le portier de Chambly.

Un changement de système de jeu pour "ajouter une cartouche en attaque"

Mais plus encore que les performances individuelles des remplaçants, c'est le changement de système de jeu décidé par Xavier Collin, qui a permis à l'US Orléans de se sortir de sa mauvaise passe dans l'Oise. Face au constat de l'inefficacité de son fameux "3-5-2", l'entraîneur de l'USO a décidé de passer en "4-3-3". Exit les trois défenseurs centraux et les latéraux positionnés plus haut. "On a senti nos pistons en difficultés, autant Florian Lapis que Jimmy Halby-Touré, sur la capacité à se projeter et aussi à être juste dans le jeu, donc on est repassé à quatre, pour aussi ajouter une cartouche en attaque", a détaillé Xavier Collin.

L'US Orléans n'aura certes pas réussi à enchaîner une cinquième victoire de rang, mais cette équipe a à nouveau démontré qu'elle a une grande force de caractère et qu'il faudra compter avec elle dans les prochaines semaines dans ce championnat de National.