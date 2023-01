US Pays de Cassel / PSG : matinale et soirée spéciale pour ce match évènement sur France Bleu Nord

C'est l'évènement de la journée sur France Bleu Nord : le 16ème de finale de Coupe de France de football qui oppose l'US Pays de Cassel, club amateur de Régional 1 aux mastodontes du PSG, leader de la ligue 1.

Bien avant le coup d'envoi du match à 20H45 sur le terrain du stade Bollaert à Lens, France Bleu Nord vous fait vivre l'effervescence des joueurs, des 35.000 supporters qui ont pris leur place pour le match et de toute la Flandres.

Une matinale spéciale

A 6h45, Dominique Joly, le maire de Cassel, sera interviewé par Pascal Thiébold.

A 7h45, Gabriel Bogaert, le directeur sportif de l'US Pays de Cassel, sera l'invité de la matinale France Bleu / France 3, en direct de l'hôtel "Le Louvre Lens" où ses joueurs ont eu le plaisir de passer la nuit. Un cadeau pré-match offert par les dirigeants du club pour les remercier et les préparer comme les professionnels.

A 8h15, Sofiane Izeghouine, l'un des 3 adjoints de l'entraîneur Sam Goethals de l'US Pays de Cassel, sera avec nous par téléphone pour nous parler de la préparation des joueurs ce weekend et sa stratégie pour le match.

Pendant tous vos rendez-vous d'information de la matinée, vous entendrez des joueurs, des supporters et des habitants de Cassel, euphoriques à l'idée de cette rencontre.

France Bleu Nord sera en direct de l'évènement de 18h à minuit

Sylvain Charley, Adrien Bray et Romane Porcon vous feront vivre l'avant-match et toute la soirée sur notre antenne, avec le commentaire en intégralité de la rencontre depuis le stade Bollaert, des directs dans les gradins et des analyses et interviews.

A 18h, Tribune Nord sera consacré à la Coupe de France.

A 19h, vous partirez à la découverte de ce club de l'US Pays de Cassel avec les portraits des joueurs et de leur entraîneur, Samuel Gothals.

A 20h, dans l'avant-match, vous découvrirez la composition des équipes.

A 20H45, c'est le coup d'envoi de la rencontre en direct et en intégralité avec au commentaire Sylvain Charley.

Dès 22H45, n'hésitez pas à nous appeler au 03 20 55 89 89 pour le débrief du match !