USAP - Toulouse : Les compositions d'équipes

L'USAP veut se rattraper de sa contre-performance de samedi dernier contre Lyon, le Stade Toulousain veut mettre fin à une série de quatre défaites et se relancer. Les Catalans sont privés de Melvyn Jaminet (équipe de France) et de Lucas Bachelier (cervicales) et Sadek Deghmache (tendon d'achille). A Toulouse, c'est un doublon et les champions de France et d'Europe sont privés de leurs internationaux (Dupont, Ntamack, Jelonch, Cros, Baille,...).

L'USAP procède à quelques changements sur ses lignes arrières : Exit Fernandez et Tilsley, retours de Delguy et Dubois dans le XV de départ.

USAP

15- Lucas Dubois

14- Bautista DELGUY ; 13- Sipa TAUMOEPEAU ; 12- Jeronimo DE LA FUENTE ; 11- Mathieu ACEBES

10- Tristan TEDDER ; 9- Tom ECOCHARD

7- Damien CHOULY ; 8- Genesis MAMEA LEMALU ; 6- Piula FAASALELE

5- Andrei MAHU ; 4- Tristan LABOUTELEY

3- Siua HALANUKONUKA ; 2- Seilala LAM ; 1- Sacha LOTRIAN

Remplaçants : 16- Lucas VELARTE ; 17- Xavier CHIOCCI ; 18- Shahn ERU ; 19- Alan BRAZO ; 20- Joaquin OVIEDO ; 21- Matteo RODOR ; 22- George TILSLEY ; 23- Davit KUBRIASHVILI

TOULOUSE

15- Maxime MEDARD

14- Arthur BONNEVAL ; 13- Sofiane GUITOUNE ; 12- Pita AKI ; 11- Dimitri DELIBES

10- Tim NANAI ; 9- Baptiste GERMAIN

7- Selevasio TOLOFUA ; 8- Antoine MIQUEL ; 6- Alban PLACINES

5- Iosefa TEKORI ; 4- Richard ARNOLD

3- Charlie FAUMUINA ; 2- Guillaume CRAMONT ; 1- Rodrigue NETI

Remplaçants : 16- Ian BOUBILA ; 17- David AINUU ; 18- Rory ARNOLD ; 19- Thibaud FLAMENT ; 20- Zack HOLMES ; 21- Alexis BALES ; 22- Mathis LEBEL ; 23- Paulo TAFILI