USO: Cedric Cambon, une recrue qui veut apporter son expérience du haut-niveau

Il pourrait bien être le taulier de l'USO version 2017-2018. Cédric Cambon, défenseur avec plus de 100 matchs de Ligue 1 au compteur, arrive à Orléans pour apporter toute son expérience et permettre au club de franchir un pallier en Ligue 2.

France Bleu Orléans: Vous arrivez à l'USO à quatre jours du premier match de championnat. Quelles sont vos premières impressions?

Cedric Cambon: C'est difficile à évaluer. Il y a de la jeunesse, de l'enthousiasme, la volonté de bien faire. Les jeunes sont à l'écoute et travaillent. Il y a de belles choses à faire.

Je me suis renseigné sur le club via mon ami Pierrot, Pierre Bouby - Cédric Cambon

Votre nom était évoqué à l'USO depuis déjà plusieurs semaines. Pourquoi votre transfert se fait maintenant?

Le transfert a mis du temps à se concrétiser. Nous sommes en contact depuis trois semaines. Le plus compliqué a été de partir du Havre où il me restait un an de contrat. Il a fallu du temps pour que je puisse me libérer dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, je suis prêt pour cette nouvelle aventure. Je me suis renseigné sur le club via mon ami "Pierrot" (Pierre Bouby, ndlr), avec qui j'ai joué à Evian-Thonon-Gaillard. Tout ce que j'avais besoin de savoir, je l'ai eu grâce à lui. Je sais où je mets les pieds, je connais le challenge qui m'attend. C'est ce genre de challenge que j'apprécie. Le club m'a recruté pour que j'apporte mon expérience du haut-niveau. Ce rôle me convient.

Arriver à seulement trois jours de la reprise, n'est-ce pas un peu problématique?

Les choses se sont faites ainsi. De mon côté, je me suis entrainé, je suis prêt. Toute la préparation, je l'ai suivi au Havre. S'il faut jouer dès vendredi, je suis prêt.