USO : Dernier déplacement de la saison à Sedan avant la grande revue d'effectif

L'US Orléans se déplace dans les Ardennes pour la dernière fois de la saison ce vendredi 6 mai 2022. Un déplacement pour la 33e journée de National sur la pelouse de Sedan, actuel 8e, trois points devant l'USO. À deux journées de la fin, l'USO, 10e, n'a plus rien à jouer, mais il y a quand même des enjeux.

Grappiller le plus de places au classement

Le match aller contre Sedan était l'un des plus aboutis de la saison pour Xavier Collin. Alors ce vendredi soir, il sera question de retrouver le chemin du succès après trois matchs sans victoires. L'entraîneur orléanais espère aussi grappiller quelques places au classement. "Il y a des équipes juste devant nous comme Le Mans, Sedan, St Brieuc et nous aimerions gratter des points pour revenir sur eux à la fin de la saison. Nous avons l'objectif de prendre au moins quatre points (sur six possible)."

Dernier moment de cohésion

Le groupe sera fortement modifié la saison prochaine avec de nombreux départs. Donc ce sont les derniers moments entre les joueurs. Pour Franck L'Hostis, le portier de l'USO, il faut en profiter. "C'est l'un des derniers moments de ce groupe au complet. Il faut profiter de chaque minute car c'est un groupe qui s'entend bien et qui vit bien. Personnellement, j'ai envie de passer encore du temps avec ce groupe car ça se passe hyper bien." Mais un joueur manque à l'appel en cette fin de saison. Hicham Benkaid a quitté le vestiaire, sans plus d'informations.

Le groupe de l'USO

Retour de Loic Goujon dans le groupe de Xavier Collin. Le milieu de terrain a purgé sa suspension d'un match après une accumulation de cartons jaunes. Absence également du milieu de terrain Hicham Benkaid, suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

Xavier Collin connaît sa suspension

Des joueurs étaient à l'essai cette semaine, Alpha Diallo, un défenseur gauche du LOSC, Lille, et Lamine Ghezali, un milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne.

L'entraîneur de l'USO, exclut lors du match contre Sète, est suspendu six matchs. De son côté, le défenseur Cédric Yambéré, lui aussi sanctionné d'un carton rouge contre Sète, prend cinq matchs de suspension.

La rencontre en direct

La rencontre Sedan - US Orléans est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans à 18h30. Rendez-vous dès 18h10 pour le traditionnel concours de pronostics.