USO Foot: on se dirige vers une affluence record pour le barrage retour contre le Paris FC

Le match de dimanche contre le Paris FC pourrait bien rentrer dans l'histoire de l'US Orléans. Au-delà d'un possible maintien en Ligue 2, un record d'affluence pourrait être battu. Un match à suivre en direct sur France Bleu Orléans dès 17 heures.

Le précédent record date du 27 mai 2016. C'était il y a un an, pratiquement, jour pour jour. L'US Orléans pouvait valider son retour en Ligue 2. Résultat, un match nul (2-2) contre Avranches avant de confirmer la montée en Corse. Ce jour-là, 7 267 personnes (chiffres officiels) s'étaient réuni au stade de la Source: du jamais vu dans la configuration actuelle du stade (voir ci-dessous).

Un an plus tard, l'histoire pourrait à nouveau s'écrire avec un grand H. Celui du maintien en Ligue 2 après une saison semée d'embûches, notamment entre une première partie chaotique et un retrait de quatre points décidé par la DNCG, le gendarme financier du football français.

Le plus gros match de ces dernières années - Quentin Villebasse, président des Drouguis

Dimanche, on devrait faire encore mieux. Plus de 7200 personnes sont attendues pour encourager l'USO sur le dernier match de la saison. Comme à leur habitude, les Drouguis prendront place en tribune Vagner. Elle est déjà pleine à plus de 48 heures du coup d'envoi. Le président du kop de supporteurs orléanais appelle à la mobilisation générale.

L'interview de Quentin Villebasse, président des Drouguis, avant le match retour contre le Paris FC. Copier

A match exceptionnel, dispositif exceptionnel

Le record d'affluence du stade de la Source devrait donc être battu. On sera, malgré tout, bien loin du record absolu au stade de la Source. Il remonte à 1980 lors d'une demie finale de Coupe de France où 12 000 personnes étaient venu assister à la victoire de l'US Orléans... déjà contre le Paris FC. Un chiffre qui ne sera jamais battu dans la configuration actuelle du stade puisque les normes de sécurité n'étaient pas les mêmes. D'ailleurs, le match de dimanche est placé en dispositif "guichet fermé et match à enjeu". La sécurité sera renforcée:

60 stadiers sont prévus, contre une quarantaine en temps normal

plus d'une trentaine de policiers nationaux et municipaux seront mobilisés dans le stade et en dehors (effectif doublé)

14 secouristes seront aussi présents, soit quatre de plus qu'à l'habitude, avec un véhicule

la rue Beaumarchais sera interdite à la circulation

Les deux bus de supporteurs parisiens seront escortés dès leur sortie de l'autoroute. Le but est d'éviter tout affrontement avec leurs rivaux des Drouguis orléanais.

Coup d'envoi dimanche à 18 heures face au Paris FC. Prise d'antenne dès 17 heures sur France Bleu Orléans. Pour acheter les derniers billets, le guichet ouvre à 16 heures. Les portes du stade dès 16 heures 30.