USO : Patrick Auger démissionne de son poste de président délégué

De g à dr : Thomas Sereni et Patrick Auger de l'USO Foot, David Sapin et François Berecz des Yellow Boys

Orléans, France

Des raisons "d'ordre professionnel et personnel". C'est ce qui a motivé la démission de Patrick Auger, président délégué de l'US Orléans. Selon l'ancien joueur du club Pierre Bouby joint par téléphone, il serait à la tête d'une entreprise, en plus de ses fonctions au sein de l'USO et souhaiterait y accorder plus de temps.

Une décision antérieure à l'affaire Anthar Yahia

La décision serait antérieure à l'affaire qui agite actuellement le club orléanais, autour des commissions que perçoit le manager Anthar Yahia sur les transfert de joueurs. Elle serait en effet intervenue il y a une dizaine de jours et en accord avec le président Philippe Boutron.

Quant à une possible réorganisation dans l'organigramme du club, Pierre Bouby n'a pas souhaité s'exprimer.