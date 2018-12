USO-PSG : les Orléanais ont tenu tête au Paris Saint-Germain

C'était le match attendu par les supporters de l'USO. Une affiche historique. Face au Paris Saint-Germain, les Orléanais ont tenu bon, mais leurs efforts n'ont pas suffi et les deux équipes se sont quittées sur le score de 2 buts à 1.

Orléans-la-Source, Orléans, France

Ils étaient plus de 8 400 supporters Orléanais à avoir fait le déplacement au stade de la Source pour soutenir l'USO dans cette rencontre d'exception. Ce mardi, Orléans accueillait le Paris Saint-Germain pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue.

Un match doublement important. D'abord car l'USO affronte rarement une équipe de cette envergure : la dernière fois que les deux clubs s'étaient rencontrés, c'était en 1989. Aussi parce que les parisiens n'ont pas perdu cette compétition depuis cinq ans, et qu'ils devaient donc défendre leur titre.

L'espoir renaît quand l'USO égalise

Orléans, club de ligue 2, a tenu la distance face à l'ogre parisien. Les deux équipes se sont séparées sur un score de deux buts à un. Après un premier but du PSG marqué à la quarantième minute par Edinson Cavani, les Orléanais ont réussi à revenir au score après la mi-temps, à la soixante-dixième minute avec un but signé Joseph Lopy. Il n'aura fallu qu'une dizaine de minutes pour que les parisiens reprennent l'avantage à la 81ème minute, sur un but de Moussa Diaby, quelques secondes après son entrée en jeu.

Les efforts des Orléanais n'auront pas suffi à vaincre le PSG, mais l'USO a réalisé un très beau parcours en coupe de la Ligue © Maxppp - PASCAL PROUST

L'aventure s'arrête donc là pour les Orléanais en coupe de la Ligue. Sans regret après cette belle rencontre. Jamais l'USO n'avait atteint un tel niveau dans la compétition. Une coupe de la Ligue marquée par l'élimination du stade de Reims, un club de Ligue 1, au tour précédent.