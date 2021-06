"On va atteindre nos objectifs" : les recrues de la Berrichonne Football affichent leurs ambitions

Des sourires sur les visages, le bruit des filets qui tremblent, des sifflets stridents pour rythmer les exercices physiques : le centre d'entraînement de la Tremblère a retrouvé de la vie. Les footballeurs de la Berrichonne Football ont fait leur retour après un peu plus d'un mois de vacances. Une première séance en public s'est déroulée ce lundi matin. L'occasion de constater le chamboulement de l'effectif castelroussin : 15 joueurs non conservés et déjà huit recrues.

Pas de pression mais des ambitions !

Quatre joueurs se sont prêtés à l'exercice de la conférence de presse. Avec tous pour point commun des ambitions claires affichées. "On vient de redescendre à l'échelon inférieur mais on a l'envie de remonter au plus vite avec du beau jeu", indique Romain Sans, latéral gauche de 22 ans en provenance de Sochaux. "J'ai pour ambition d'aider le club à monter déjà en Ligue 2 et peut-être plus après", ajoute Paul Delecroix, gardien de 32 ans avec une expérience confirmée en deuxième et troisième division. Il a déjà aidé des clubs à monter d'un étage. "J'ai connu une montée de National en Ligue 2 avec Niort. J'ai connu la montée en Ligue 1 avec Metz. Je veux essayer d'apporter mon expérience. On sait que le club a connu une saison compliquée, je veux apporter un nouvel élan, un nouveau souffle", précise Paul Delecroix.

Tous les regards sont braqués sur la Berrichonne Football. Encore plus depuis l'arrivée des investisseurs saoudiens. Clairement, tout autre résultat qu'une remontée immédiate en Ligue 2 serait un échec. "On sait qu'on va être attendu, ça me galvanise. J'ai hâte de commencer pour montrer qu'on va atteindre nos objectifs", assume Thomas Robinet, l'attaquant de 24 ans arrivé de Sochaux.