VAFC : l'appel au calme du président Eddy Zdziech

Le président valenciennois ne pouvait pas rester silencieux après les propos scandaleux publiés sur les réseaux sociaux par l'un des actionnaires du club, Peter Schliesser. Ce dernier n'a semble-t-il pas apprécié la lettre ouverte, "notre club tant aimé brûle", adressée par plusieurs groupes de supporters à Jean-Louis Borloo, le maire de Valenciennes.

Il a donc choisit de cracher son venin sur Facebook en insultant les auteurs de ce courrier: "Dit à tes copains, les supporters de merde d’aller se faire sodomiser, le VAFC c’est pas eux, c’est nous car si le VAFC est encore debout c’est grâce à nous et certainement pas à eux !!! La preuve, le confinement, pas de supporter et alors on avance quand même !!! Tu peux poster mon message à tout les supporters et leurs dire aussi que je me tiens à leur disposition si il y en a un qui veut s’expliquer !! »

Ce lundi matin, le président Eddy Zdziech, qui n'a répondu à nos sollicitations a donc chercher à calmer les esprits en publiant un communiqué: "Je n’ai pour ma part jamais contesté le droit à chacun de s’exprimer mais force est de reconnaître que certains commentaires sont d’une violence inouïe et inacceptables, quelque soit leur provenance et à mon plus grand regret. Les uns et les autres doivent pouvoir s’exprimer avec respect et tolérance."