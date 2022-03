"On va le faire, c'est dingue" : le jour où le FC Nantes a battu Monaco en demi-finale de la Coupe de France

L'affiche entre le FC Nantes et Monaco en demi-finale de la Coupe de France, ce mercredi, nous renvoie 22 ans en arrière. À l'époque mal en point en championnat, les Canaris avaient réalisé l'exploit de battre les coéquipiers de David Trezeguet et Fabien Barthez alors grandissimes favoris. Récit.

C'est un de ces matches qui font partie de la grande histoire du FC Nantes. Historique. Triple vainqueur de la Coupe de France. Dans les travées d'un stade de la Beaujoire qui sera archi-comble ou devant leur télévision, ce mercredi soir, les souvenirs referont surface. Face à l'AS Monaco en demi-finale de la "Vieille Dame", le 18 avril 2000, la formation entraînée par Raynald Denoueix était allée "déjouer les pronostics", se souvient le défenseur Nicolas Gillet. Elle avait obtenu le droit de remonter à Paris, pour la deuxième année d'affilée. "Cette victoire nous avait fait du bien au moral pour le championnat où on n'était pas très bien", évoque Jean-Marc Chanelet, parti à la fin de cette saison vers Lyon. Elle avait permis aux Canaris de se relancer et de sauver leur peau grâce à une fin de saison maîtrisée. "Cette année-là, on avait réussi à constituer un groupe, une équipe, ce qui est le plus dur dans le football", souligne le successeur de Jean-Claude Suaudeau sur le banc des Jaunes. Souvenirs.

L'attaquant du FC Nantes et unique buteur de la demi-finale, Frédéric Da Rocha, opposé au Monégasque Martin Djetou. © Maxppp - Franck Perry

La tactique de Denoueix, la science du but de Da Rocha

Fabien Barthez, Willy Sagnol, Martin Djetou, Ludovic Giuly, Sabri Lamouchi, Marco Simone ou encore David Trezeguet pour ne citer qu'eux. Sur le papier, il n'y avait pas photo. "Ils étaient archi-favoris", reconnaît d'ailleurs volontiers Nicolas Gillet. Meilleure attaque, deuxième meilleure défense, le club du rocher avait survolé le championnat de France, cette saison-là. "Ils se voyaient faire le doubler", rembobine l'ex-défenseur de 45 ans. Et tout était réuni pour qu'ils se qualifient en finale, entre le lieu de la rencontre, à Louis II, et la méforme de l'adversaire qui bataillait en bas de tableau. "Avant le match, on s'était dit : ça passe ou ça casse", explique Jean-Marc Chanelet. Un casse-tête pour Raynald Denoueix qui a passé deux heures à décortiquer le jeu développé par l'équipe de Claude Puel en enchaînant les K7 à sa disposition.

C'était un truc de fou. Il devait passer un temps dingue à préparer les matches !

"Ils avaient l'habitude, dans la préparation de leurs actions, à complètement emmener la défense adverse sur un côté, développe un Raynald Denoueix à la mémoire d'éléphant. On s'était donc débrouillés pour que notre défense ne soit surtout pas amenée à être débordée sur les côtés et que nos défenseurs centraux puissent rester dans l'axe. On les avait forcés à jouer dans l'axe pour ne pas avoir une équipe qui s'ouvre au bout de trois passes." Le plan du futur entraîneur de la Real Sociedad avait été mis à rude épreuve. Nantes avait subi. Nantes avait souffert. Mais il avait tenu. "Et on avait marqué, exactement comme le coach Denoueix nous l'avait prédit, en sourit encore Mickaël Landreau. Quand Fred' [Da Rocha] marque, on se dit : 'Putain, on va peut-être le faire', c'est ça le pire, c'est dingue." "On croyait tellement dur comme fer à ce qu'il nous disait, admire encore Nicolas Gilet. À Sedan aussi [deux rencontres après], ça s'était déroulé exactement comme il nous l'avait dit. Sur une action, on marque et ça suffit pour gagner 1-0 et jouer le maintien à la dernière journée. C'était un truc de fou. Il devait passer un temps dingue à préparer les matches !"

La joie de l’emblématique capitaine du FC Nantes, Mickaël Landreau, et de ses coéquipiers après la victoire en demi-finale de la Coupe de France contre Monaco, en 2000. © Maxppp - Franck Perry

"La ferveur était dingue, on fait ce métier pour partager ces émotions"

Au coup de sifflet final, les joueurs s'enlacent, sourires jusqu'aux oreilles. Ils profitent du moment au maximum, avec les supporters nantais venus garnir les tribunes du stade princier. "La ferveur était dingue, se rappelle le capitaine emblématique du club aujourd'hui figure de proue du Collectif nantais. On fait ce métier-là pour partager ces émotions et un parcours comme celui là ne peut pas laisser indifférent."A l'aéroport de Nantes, ils sont des dizaines à fêter le retour de la bande à Éric Carrière. "C'était l'effervescence totale", lâche, nostalgique, l'ex-gardien international français. "Ce n'est pas donné à tout le monde d'enchaîner deux finales d'affilée, met en avant Jean-Marc Chanelet. En plus c'était la première au Stade de France après la victoire des Bleus en Coupe du Monde." "Cette Coupe de France nous faisait un bien fou, embraye son collègue en défense. Elle nous ramenait un peu de positif et ça nous a beaucoup aidé pour la suite car on s'est dit que si on était capables de se qualifier, on pouvait aussi se sauver."

Des dizaines de supporters ont patienté jusqu'au bout de la nuit à l'aéroport de Nantes afin d'accueillir les joueurs du FC Nantes, fraîchement qualifiés en finale de la Coupe de France en 2000. © Maxppp - Franck Perry

Les semaine qui ont suivi l'ont confirmé. "Se maintenir était capital mais gagner en Coupe l'était tout autant, explique Raynald Denoueix. Ça voulait dire que l'équipe était toujours compétitive. C'était vraiment particulier car on était sur deux opérations où il ne fallait pas craquer." Elles ont été un succès total. Les fondations du titre de champion de France, la saison suivante, étaient posées. Le dernier trophée du FC Nantes. "C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je rencontre des supporters, je leur dis de profiter, de vivre pleinement, assure Mickaël Landreau. En plus, ça sera à la Beaujoire. Les gens savent que c'est possible d'aller gagner et ça c'est extraordinaire. Le groupe, les joueurs sentent qu'il y a toute cette ambiance, cette atmosphère qui te permet de croire que c'est possible, parce que Nantes est un club à part." "C'est du 50/50", juge pour sa part Nicolas Gillet. Un pourcentage quoi qu'il arrive plus élevé qu'en 2000. Et à l'époque, les Canaris l'avaient fait !

Le Prince Rainier de Monaco a assisté à la défaite de son club au stade Louis II. © Maxppp - Jacques Munch