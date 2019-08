"On va ramener la qualif !" : les supporters du Racing pleins d'espoir pour le match retour contre Francfort

Strasbourg, France

Avis aux supporters du Racing ! La billetterie pour le match retour contre l'Eintracht Francfort jeudi 29 août est ouverte... et ce alors qu'un peu plus de 24 heures de la belle victoire du Racing contre Francfort en match aller (1-0), les supporters sont toujours sur leur nuage.

Dès ce vendredi matin, ils étaient une trentaine de supporters aux côtés de leurs joueurs, pendant l'entraînement. Mais malgré l'euphorie, les supporters ont déjà les yeux rivés vers le match retour de la semaine prochaine... Et selon eux, contre Francfort, ce n'est pas gagné !

"Un but en plus aurait été une sécurité"

"Pour moi, 1-0 c'est déjà bien, glisse Jonas, 11 ans. Après il ne faut pas qu'ils se fassent égaliser à Francfort."

Pour Joffrey, la victoire est belle... mais pour lui un but en plus aurait été "une vraie sécurité. 1-0, c'est quand même un peu léger avant un match retour... Maintenant, on a toujours été capables de faire des résultats contre de grosses équipes : on peut y arriver !"

Eric aussi reste sur ses gardes. Pour lui, les joueurs de Francfort "_ne vont pas nous faire de cadeau jeudi prochain_. Ca va être du 50-50... mais pourquoi pas !"

"Connaissant Strasbourg, je pense qu'ils ne lâcheront rien !"

Pour Jean-Michel, l'espoir est plus que permis : "Si on fait le même type de match que jeudi soir à la Meinau, on a toutes les chances d'y arriver !"

Attention pour le match retour, tempère Patrice, _"_52 000 spectateurs seront derrière les Allemands... ça risque d'être un peu plus compliqué ! Mais connaissant Strasbourg, je pense qu'ils ne lâcheront rien !"

Malgré quelques petites divergences sur les pronostics pour le match de jeudi, les supporters ont tous un même état d'esprit, bien résumé par Jean-Michel : "Chauds comme la braise ! Et je vais rester comme ça jusqu'au match retour jeudi 29. On sera à fond derrière les Bleus, et on ira à Francfort pour ramener la qualif !"