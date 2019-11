"On va tout donner pour le club", promet Baptiste Reynet aux supporters du TFC

Toulouse, France

Du très beau monde dans votre émission sport sur France Bleu Occitanie, ce mardi 26 novembre ! Romain Amalric était en direct du Mas Tolosa à Plaisance-du-Touch à l'occasion du gala annuel de l'association 1 Maillot pour la vie, au profit des enfants malades. Des joueurs du TFC, du Stade toulousain, du Castres Olympique, de l'US Colomiers, etc., étaient au rendez-vous. Le gardien des Violets Baptiste Reynet et le centre du Stade Sofiane Guitoune étaient les invités exceptionnels de France Bleu Occitanie.

"Pas de sinistrose" au TFC

Baptiste Reynet a voulu avoir un mot pour les supporters du club, malheureux ces derniers temps avec cette nouvelle défaite contre Marseille, dimanche (2-0). Les Violets étaient allés à la rencontre des fans après le match. Un échange nécessaire selon lui. "Ils paient leur place, ils sont là pour nous soutenir", explique le portier toulousain. Il comprend leur mécontentement, "Pour moi le Téf n'a pas à jouer le maintien. Il doit jouer beaucoup plus haut."

Il se veut tout de même rassurant, "_Ce n'est pas la sinistrose dans le vestiaire. On sait qu'_on a les qualités et le groupe qu'il faut pour se sortir de cette situation-là."

"Qu'ils ne s'inquiètent pas, on va vraiment tout donner pour le club", promet Baptiste Reynet aux supporters du TFC Copier

"Kombouaré nous inculque cette valeur de combat"

Le gardien est aussi revenu sur l'arrivée d'Antoine Kombouaré sur le banc du TFC, mi-octobre. "Un changement d'entraîneur, ça a toujours un impact positif, explique-t-il. On a pu le voir au match contre Lille [premier match de l'ère Kombouaré, victoire toulousaine 2-1] où on avait fait un gros match."

Et malgré la série noire de 4 défaites depuis la réception du Losc et la place de 19ème de Ligue 1, Baptiste Reynet l'assure, le nouveau coach toulousain fait du bien aux Violets, "Le coach nous inculque plus cette valeur de combat, de guerrier. C'est peut-être plus ce qu'il nous manquait avec Alain Casanova."

"Antoine Kombouaré nous inculque plus ces valeurs de combat, de guerrier, ce qui nous manquait avec Alain Casanova", Baptiste Reynet dans Club TFC Copier

Prochain match, Nantes-TFC ce dimanche 1er décembre (15h). À suivre en intégralité sur France Bleu Occitanie.