"On va tout faire pour se maintenir" : les premiers mots de la recrue Birama Touré à l'AJA

L'AJA tient son premier renfort de l'hiver : Birama Touré. L'international malien de 24 ans est arrivé ce lundi à Auxerre sous forme de prêt par le Standard de Liège. Le milieu défensif doit signer dans les jours prochains. Son objectif : retrouver du temps de jeu et participer au maintien du club.

L'AJ Auxerre n'a toujours pas de nouveau directeur sportif, mais cela n'empêche pas le président et l'entraîneur de se mobiliser pour renforcer l'effectif auxerrois. Ce lundi, un premier renfort hivernal a été présenté au club : Birama Touré.

55 matches de Ligue 1 à son actif

L'international malien de 24 ans a été formé à Beauvais avant de rejoindre le FC Nantes et le Stade Brestois. A l'été 2016, il rejoint les rangs belges du Standard de Liège. Mais son temps de jeu reste très limité : seulement trois matches à son actif cette saison. Le milieu défensif voulait trouver un peu plus de temps de jeu. C'est ce que lui a promis Cédric Daury. Voilà les raisons de son engagement icaunais :

C'est surtout le coach qui m'a appelé, il m'a clairement dit qu'il me voulait et qu'il comptait sur moi. Il m'a expliqué qu'à mon âge, il était préférable d'avoir du temps de jeu. Il va falloir tout donner sur le terrain pour lui rendre la confiance qu'il me donne.

Auxerre a toujours été un gros club du football français. Je me souviens de l'époque de la Champions' League, les Djibril Cissé, les Khalilou Fadiga. Et puis, il y a toujours eu des jeunes qui sont sortis de là et qui ont fait une bonne carrière. Les voir 19èmes, c'est compliqué, on va tout faire pour se maintenir. Tout le monde est gagnant : moi parce que je me serai relancé, et le club parce qu'on se sera maintenu.

"Le travailleur de l'ombre"

Birama Touré est donc un renfort voulu par l'entraîneur et le président Guy Cotret. Le milieu défensif ne fait pas du tout partie des cinq ou six recrues annoncées par Jean-Pierre Papin. Le droitier arrive dans un secteur de jeu que Cédric Daury voulait renforcer. Et le principal intéressé en est conscient :

J'ai toujours été un joueur assez discret. Je fais de bonnes prestations mais on ne le remarque toujours pas. A Nantes, on me surnommait "le travailleur de l'ombre".

Défensivement je suis toujours appliqué. Devant aussi. J'essaie de participer au jeu, de toucher un maximum de ballons et de rester la rampe de lancement de mon équipe.

Après quelques vérifications médicales, Birama Touré devrait intégrer le groupe sans problème. Il a d'ailleurs participé à l'entraînement de ce lundi. Reste à savoir s'il sera qualifié pour la réception de Bourg-en-Bresse ce vendredi à 20h.