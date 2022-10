Vacances de la toussaint : gagnez une semaine de stage de football avec Jimmy Briand et Gregory Bourillon !

A eux deux, Jimmy Briand et Gregory Bourillon totalisent plus de 1000 matchs professionnels et ont joué pour des grands clubs comme les Girondins de Bordeaux, le Paris Saint-Germain, l’olympique Lyonnais, le Stade Rennais. C'est dans ce dernier qu'ils se sont connus. Ensemble ils ont décidé de lancer la B-Pro Academy : des stages où le football se met au service des enfants et non l’inverse. Une semaine complète de stage pour que les jeunes amoureux du football puissent se perfectionner avec l’aide de partenaires : l’US Bouscat football choisie pour la qualité de ses infrastructures et Bordeaux Soccer mais aussi Footbar , une nouvelle application qui permet de connaitre les performances des stagiaires. Vos enfants garderont leurs données à la fin de la semaine sur leur smartphone.

Gagnez une semaine de stage avec Jimmy Briand et Gregory Bourillon

Jusqu'au 14 octobre (14h), répondez à la question ci-dessous et vous serez peut-être tirés au sort pour gagner une semaine de stage (d'une valeur de 340 €) comprenant : 5 jours de stage (du 24/10 au 28/10 pour les enfants né(e)s de 2011 à 2015 ou du 31/10 au 04/11 pour les enfants né(e)s de 2007 à 2010) incluant : 8 séances analysées avec capteur footbar, 2 activités surprises, déjeuners, goûters, et un équipement complet offert (maillot, short, chaussettes, gourde et sac à dos).

Les stagiaires sont équipés du capteur footbar (sous le genou, jambe droite) - © site internet B-Pro Academy

Les stages ont lieu du 24/10 au 28/10 à Bordeaux Soccer 280 Bd Alfred Daney 33300 Bordeaux, et du 31/10 au 4/11 au Stade des Ecus, 78 Rue des Écus 33110 Le Bouscat.

A vous de jouer 😉