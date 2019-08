Vahid Halilhodžić justifie son départ du FC Nantes : "On n'a pas fait ce que je voulais"

Nantes, France

Il était certainement le plus attendu par les journalistes à l'issue du match nul (1-1) face au Genoa, ce vendredi soir en amical. Vahid Halilhodžić s'est présenté face à la presse quelques heures après l'annonce de son départ du FC Nantes. Le technicien franco-bosnien a vidé son sac tout en épargnant la famille Kita, propriétaire du club.

"Je pars sans aucun centime"

"Ça fait un certain moment que je n'ai pas parlé, attaque le technicien le plus âgé du championnat de France. Il y a une semaine, j'ai pris la décision de quitter le club, un club qui garde toute mon estime et auquel je serai toujours très attaché. J'avais beaucoup d'ambition pour cette saison. J'avais travaillé deux ou trois mois, même plus, sur le projet de cette nouvelle équipe. Malheureusement, on n'a pas fait ce que je voulais."

Journaliste : "N'avez-vous pas l'impression de mettre l'équipe en difficulté en partant maintenant ?" Réponse de Vahid Halilhodžić : "Faites la réponse que vous voulez. Je pars la tête haute."

Au cours de son monologue de pratiquement cinq minutes, l'ancien attaquant des Canaris explique avoir acté sa décision il y a une semaine. "J'ai eu une discussion avec le président [Waldemar Kita] mercredi. Elle a été très constructive, continue celui qui est pressenti pour prendre la casquette de sélectionneur du Maroc. Il a beaucoup insisté pour que je reste, mais j'ai pris ma décision. On a trouvé un accord à l'amiable. Je pars sans aucun centime. Sans un centime. C'est un petit peu courageux de ma part."

"Je ne pars pas fâché"

Waldemar Kita ne s'est pas arrêté en zone mixte après la rencontre, et pour cause. Le président du club s'est éclipsé 15 minutes avant la fin de la rencontre pour sauter dans un avion. "On a fait un super boulot la saison dernière, poursuit celui qui a pris la succession de Miguel Cardoso en octobre dernier.J'_aurais voulu jouer la Coupe d'Europe. Malheureusement, on ne l'a pas fait_."

De la saison dernière, l'ancien entraîneur du PSG retient "beaucoup de choses : de la déception, de la tristesse [...] Je ne rentrerai pas dans les détails. Le football est comme ça, j'ai pris une décision. C'est un risque que je prends. Mais je ne regrette rien. Je ne pars pas fâché. J'ai encore l'enthousiasme et la force pour travailler encore un peu dans le football." Avec le Maroc ?