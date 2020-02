Vainqueur à Nancy (1-2), le Clermont Foot reprend son envol

En battant Nancy, le Clermont Foot a effacé la défaite de la semaine dernière face au Paris FC et s'est remis à l'endroit dans la course aux barrages d'accession en Ligue 1. Les Auvergnats sont cinquièmes, à deux points de la troisième place et à trois points de la deuxième.

Pascal Gastien, le coach clermontois, avait prévenu la semaine dernière : "Si on joue comme on a joué contre le Paris FC, il n'y a aucune raison qu'on ne prenne pas des points." Joignant sa parole à leurs actes, ses joueurs ont pris le dessus sur Nancy (1-2), dans un match très tendu, marqué par deux expulsions (Gastien côté clermontois, Cissokho côté nancéien).

Au stade Marcel-Picot, on a quand même eu peur pour les Clermontois quand, à un quart d'heure de la fin, Cissokho avait répondu, sur penalty (70e), à l'ouverture du score de Gonzalez (47e). Mais là encore, les Auvergnats ont pu compter sur l'une de leurs caractéristiques de cette saison : le mental. Pas le temps de douter : quelques minutes après l'égalisation lorraine, Gonzalez, encore lui, inscrivait un doublé sur une passe de Magnin (81e).

Grâce à ce succès, Clermont s'installe plus confortablement à la cinquième place, à égalité de points avec le quatrième, Lens (seule la différence de buts les sépare). A portée de tir, Ajaccio, troisième, est à seulement deux points, et Troyes, le second, est à trois points. Clermont peut aussi voir venir : derrière lui, sixième et six points derrière, se trouve Le Havre.

Prochain match vendredi prochain, avec la réception de Sochaux au stade Gabriel-Montpied.