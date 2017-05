Vainqueur de Bastia, Marseille valide son ticket pour l'Europa League

L'OM et Bordeaux se disputaient à distance le ticket direct pour l'Europa League la saison prochaine. Et c'est Marseille qui l'emporte grâce à son succès 160 devant Bastia, relégué en Ligue 2. Bordeaux reste 6e, après son nul à Lorient (1-1)

Et à la 74e minute de jeu, Zorro est arrivé... Zorro ? Bafé Gomis bien sûr. Le capitaine de l'OM envoie son club en Coupe d'Europe, grâce à son 20e but de la saison, sur une passe cette fois-ci signée Maxime Lopez. La victoire marseillaise face à Bastia a été lente à se dessiner, mais l'essentiel est assuré : la 5e place, avec un ticket pour l'Europa League.

> "On n'a pas volé notre 5e place" Rudi Garcia

Marseille voulait avant tout éviter de se retrouver dans la peau d'un supporter du PSG dans une semaine : si Paris remporte la finale de Coupe de France devant Angers, la 6e place du championnat deviendra à son tour un strapontin pour l'Europe. Place dévolue, finalement, aux Girondins de Bordeaux.

Rudi Garcia en direct sur beIN SPORTS : "On n'a pas volé notre 5eme place"

Dans un vélodrome presque plein et à fond derrière son équipe, l'OM a longtemps butté sur un bloc bastiais très défensif. Les Corses regretteront-ils ce manque d'ambition au Vélodrome ? Les voilà relégués en Ligue 2 ; mais cette descente est surtout pour eux le fruit d'une saison longue, pénible, pour diverses raisons.

Sera-t-il encore marseillais la saison prochaine ? Rien n''est fait. Mais Bafé Gomis aura marqué cette année de son empreinte : 20 buts en Ligue 1. Un chiffre rond, et rare. La "panthère" a réussi son pari marseillais. Son dernier but libère le stade et envoie définitivement l'OM à la 5e place. Bien, très bien même. Personne n'oublie que le club pointait en 12e position quand Rudi Garcia est arrivé sur le banc fin octobre.