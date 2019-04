Vainqueur de l’AC Ajaccio, 1-0, l’ASNL voit le maintien se rapprocher

L’ASNL s’est imposée, 1-0, ce vendredi soir contre l’AC Ajaccio. Laurent Abergel a libéré le peuple nancéien d’une frappe pleine lucarne (82’). À trois journées de la fin du championnat, ce succès ô combien important rapproche un peu plus l’ASNL du maintien qui se retrouve 14ème au classement.

Nancy, France

Ce vendredi soir, en venant à bout de l’AC Ajaccio (1-0), l’ASNL a fait un petit pas supplémentaire vers le maintien en Ligue 2. Ce succès, l’ASNL le doit à Laurent Abergel auteur d’une frappe superbe qui est allée se loger dans la lucarne corse à la 83e minute de jeu. Il reste trois rencontres avant la fin du championnat et Nancy souffle en remontant à la 14ème place au classement.

Le match

Verrouillée et cadenassée, voilà comment définir la première mi-temps entre l’ASNL et l’AC Ajaccio. Rien de plus normal entre deux équipes qui luttent pour leur maintien en Ligue 2. Un minimum de risques pour zéro occasion lors des 45 premières minutes (0-0).

L’ASNL plus entreprenante

En seconde période, l’ASNL se montre plus active. Les occasions sont certes peu nombreuses mais les hommes d’Alain Perrin mettent davantage d’intensité contre des Ajacciens pauvres offensivement. Le portier corse, Leroy, sort au-devant de Vagner (49’). Leroy est encore décisif face à Marveaux (68’) et Ba manque une opportunité de la tête (74’). Le public de Marcel Picot va même connaître une fausse joie, après un but de NGom refusé par l’arbitre M.Varela pour une main de l’attaquant nancéien.

Laurent Abergel décisif

La fin du match approche, les autres résultats des concurrents directs ne font pas les affaires des deux équipes qui entrent dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire, moment que choisit Laurent Abergel pour décrocher une mine qui va se loger dans la lucarne de Leroy (83’-1-0). Une excellente idée de l’ex-ajaccien qui permet à l’ASNL de l’emporter et de faire un petit pas supplémentaire vers le maintien en Ligue 2.

Laurent Abergel a marqué son deuxième but sous les couleurs de l'ASNL, le deuxième face à l'AC Ajaccio, son ancien club. Un but libérateur mais en même temps pas évident à gérer :

"Franchement, je suis dégoûté, je suis à Nancy, je suis content qu'on prenne sept points mais que ça me tombe dessus, parce que quand je marque ça me tombe dessus, je suis dégoûté. Je frappe jamais, j'ai deux opportunités en deux ans pour frapper et je la prends bien."