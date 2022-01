Vainqueur face à Avranches, Le Mans FC revient à quatre points du podium de National

On n'arrête plus les footballeurs manceaux ! Le club sarthois signe une quatrième victoire consécutive grâce à son succès 1-0 sur la pelouse d'Avranches.

Après Créteil, Châteauroux et Cholet, c'est au tour d'Avranches de tomber face au Mans FC. Le club entraîné par Cris enchaîne un quatrième succès consécutif cette saison en National. Au classement, les Sarthois remontent à la sixième place avec 32 points. Ils comblent petit à petit leur retard sur le podium : après 19 journées, il n'y a plus que quatre points d'écart avec Annecy, troisième. On peut donc croire à la montée en Ligue 2.

Armand Gnanduillet encore une fois décisif !

Tout s'est débloqué très vite. Dès la première minute de la rencontre, Le Mans se montre offensif. Sur son aile gauche, Vargas centre dans la surface de réparation. De la tête, Armand Gnanduillet marque et ouvre le score. Un deuxième but consécutif en deux matchs pour l'attaquant recruté au mercato hivernal par le club manceau. Comme face à Cholet, c'est Gnanduillet qui offre la victoire à sa nouvelle équipe.

Ouvrir le score, c'est toujours un avantage. Mais dès la première minute, cela laisse aussi énormément de temps à l'adversaire pour revenir dans la rencontre. Les Sarthois se sont montrés sérieux et appliqués. La fin de match a été plus stressante, Avranches mettant davantage de pression sur les cages de Pierre Patron. Mais sans jamais tromper la vigilance du gardien manceau.