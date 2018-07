La Walck, France

Le village de la Walck, dans le Val de Moder, aura rarement connu une telle effervescence. Depuis le début du mondial en Russie, tous les matchs des Bleus sont diffusés dans un hangar au milieu des champs. Derrière ce projet se cache la jeune association locale Festi'Val qui veut dynamiser les communes alentours.

2000 personnes pour France - Argentine

Une entreprise à la sortie du village a accepté de louer un hangar pour l'occasion. A côté, à l'extérieur, l'association a installé un chapiteau dans lequel les spectateurs peuvent suivre les matchs sur de grandes télévisions tout en se restaurant. Si les consommations sont payantes, l'entrée dans la fan zone est gratuite.

Il y a un coin buvette pour ceux qui veulent suivre le match en grignotant - Storiig's Pics

Au début, l’initiative a eu un peu de mal à prendre, surtout au regard des premiers matchs de l'équipe de France. Mais pour les huitièmes de finale, les habitants du Val de Moder ont répondu présents et l'association Festi'Val se demande maintenant comment elle pourra accueillir encore plus de monde si les Bleus vont plus loin. Peut-être qu'un deuxième écran géant sera installé à l'extérieur du hangar.

Pour attirer le public, l'association Festi'Val avait sorti les grands moyens avec un teaser sur l'air de la chanson Basique d'Orelsan.