Valenciennes et Calais accueillent le Tournoi de France de football féminin

"Quand j'étais internationale, on s'identifiait plutôt à des joueurs et je trouve ça symboliquement très, très bien qu'il y ait la poupée Barbie d'Amandine Henry". Invitée de France Bleu Nord, Brigitte Henriques, vice-présidente de la Fédération française de Football se réjouit du choix de Mattel qui rend hommage depuis 2015 à "des femmes d'exception".

Un beau symbole à l'heure où s'ouvre le premier Tournoi de France. L'équipe de France féminine de football ouvre le bal face au Canada au stade de l'Epopée à Calais. La compétition surfe sur la vague de la récente Coupe du Monde qui a su trouver son public, et notamment dans les Hauts-de-France.

Brigitte Henriques fait les comptes. "En l'espace de quatre ans, et particulièrement juste avant la Coupe du Monde, on est passé à 180 000 licenciées et aujourd'hui, on est à 197 600." La vice-présidente de la Fédération française de Football se réjouit par ailleurs de l'augmentation également du nombre d'éducatrices, de dirigeantes de clubs mais aussi d'arbitres. "Aujourd'hui, quatre clubs sur cinq accueillent des jeunes filles et on a plus de 8000 équipes."

France - Canada à 17h ce mercredi à Calais.

Pays - Bas - Brésil à 19h au stade du Hainaut à Valenciennes