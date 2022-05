Valencony : "Avec le virage niçois derrière moi je me sentais moins seul dans le but !"

France Bleu Azur : Cette finale face à Nantes fait-elle remonter vos souvenirs de 1997 ?

Bruno Valencony : Évidemment ! Au fur et à mesure que le Gym passait les tours cette saison je me suis dis que c'était la bonne année pour retourner en finale ! Et oui ça fait remonter des souvenirs. Surtout avec les réseaux sociaux qui ressortent beaucoup de photos et d'archives de 1997.

Quelle est l'image forte qui remonte à la surface quand on vous parle de 1997 ?

Quand je soulève la Coupe de France ! Monter les marches, arriver là-haut dans cette tribune, avec Fred Gioria juste devant moi. Attendre le moment de prendre cette Coupe dans les mains et de la soulever pour la montrer aux supporters, l'embrasser. C'est inoubliable !

On a pris une claque en rentrant sur la pelouse en voyant ce virage rouge et noir

Cette communion avec le virage niçois au Parc des Princes reste gravée ?

On avait déjà pris une claque en rentrant sur la pelouse à l'échauffement quand on a vu ce virage en rouge et noir. De voir tous ces Niçois à Paris, derrière notre bus quand on est arrivé au stade. Ce sont des images fortes oui, un super souvenir !

Cet engouement vous a transcendé ?

C'est sûr que c'était un plus indéniable. Même s'il y avait plus de Bretons que de Niçois. Mais moi par exemple j'avais tout le virage niçois derrière moi pour la séance de tirs au but, je peux vous dire que je me sentais moins seul dans le but !

Justement cette séance de tirs au but. Vous sortez deux tentatives guingampaises pour devenir le héros de cette finale !

C'est sûr que quand on est gardien on est mis en avant sur les tirs au but. Moi j'ai la chance d'en stopper deux. C'est fantastique ce qu'on ressent à ce moment-là. Après il faut aussi saluer nos tireurs. On a été solide pendant cette séance !

Vous l'aviez préparé cette séance de tirs au but ?

Non, pas du tout. A l'époque il n'y avait pas de séance de vidéo, moins d'images pour nous aider. C'était à l'instinct !

J'étais déjà très, très attaché à la ville et au club après cette 1ere saison

L'après-match est également mémorable...

Oui d'abord la soirée à partagée avec la famille, les amis, les dirigeants, les employés du club... des moments mémorables qu'on garde toute notre vie. Surtout après cette saison compliquée, c'était notre bouffée d'oxygène. Et le lendemain on se retrouve sous la pluie sur la Promenade des Anglais. On ne pensait pas trouver autant de monde ! Les rues étaient pleines jusqu'au stade du Ray où les tribunes étaient remplies. C'était incroyable !

C'est cette communion avec le public niçois vous a convaincu de rester même en D2 la saison suivante ?

C'est sûr, j'étais déjà très, très attaché à la ville et au club après cette saison vécue, même si c'était ma première année au club. J'avais envie de rester et de relever le défi de remonter immédiatement. Le projet était cohérent. Mais ça a été plus compliqué que prévu. Et à force de travail et d'abnégation on a réussi à ramener le club en D1.

Et justement, entre cette remontée en 2002 il y a 20 ans et cette finale de 97 il y a 25 ans. Quelle est l'émotion la plus forte ?

La remontée sans hésitation. C'est quand même quelque chose de fantastique parce que c'est le travail d'une saison, de tout un groupe, pas seulement onze titulaires et trois remplaçants. On avait très bien démarré, après on s'est mis à douter. Mais on revient bien et à la fin on se dit que c'est jouable et franchement quand on valide la montée c'était magnifique ! Encore plus beau que la Coupe.