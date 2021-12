DFCO - Valentin Jacob : "On aimerait bien passer en première partie de tableau, pour commencer"

Au lendemain d'un weekend de défaite (très) frustrante à Guingamp, le milieu offensif du DFCO Valentin Jacob était l'invité de 100% DFCO lundi 6 décembre 2022. On a évoqué sa montée en puissance, le match qui se profile contre Niort, son ancien club, et les ambitions du clubs.

Les supporters dijonnais font grise mine après le coup d'arrêt du DFCO face à Guingamp (défaite 3-2) lors de la 17e journée de Ligue 2. Il reste désormais deux matchs de championnat à gagner pour espérer figurer le plus haut possible à la trêve de Noël. Le premier des deux face à Niort, samedi 11 décembre 2021 au Stade Gaston Gérard. L'occasion de retrouvailles pour le milieu offensif du DFCO, Valentin Jacob, arrivé en juin en Bourgogne après trois ans au Chamois Niortais. Le joueur de 27 ans, qui a participé à 15 matchs de championnat cette saison, était l'invité de 100% DFCO lundi 6 décembre.

FBB : Valentin, la défaite contre Guingamp est-elle digérée ?

Valentin Jacob : Elle n'est pas totalement digérée encore. Il faut qu'elle passe pour pouvoir bien préparer ce match contre Niort

Plusieurs joueurs (Scheidler, Traoré) ont parlé de "faute professionnelle". Vous validez le constat ?

Oui, on peut dire que c'est une faute professionnelle. En 20 minutes on n'a pas le droit de se faire renverser comme ça.

A froid, comment expliquez-vous ce scénario ?

Franchement, je ne sais pas. Surtout qu'on a une balle de 3-0 juste avant leur premier but. On fait un mauvais choix, et derrière on recule un peu trop et on se fait punir.

Quelle était l'ambiance lors du retour à l'entraînement ?

Une ambiance pas tendue ... mais une ambiance avec des joueurs encore dégoutés du match.

Sur un plan personnel, vous avez été cinq fois titulaire sur les six dernier matchs. Sentez-vous une montée en puissance de votre part ?

C'est vrai que je me sens mieux depuis quelques semaines, donc forcément ça se voit sur les matchs. Le coach me fait confiance aussi. J'ai aussi profité des blessures pour avoir plus de temps de jeu, et pour l'instant ça marche bien.

Les six premiers matchs avec Patrice Garande, vous n'étiez pas titulaire. Qu'est-ce qui a changé ?

Franchement je ne sais pas. Peut-être que je fais plus ... je ne sais pas trop. Peut-être qu'il me fait un peu plus confiance aussi, parce que je lui montre à l'entrainement qu'il peut me faire confiance. Je ne sais pas. Ce sont des choix de coach, donc ce n'est pas toujours évident de dire ce qui a changé.

Vous formez un binôme efficace sur le côté droit avec le latéral Cheick Traoré ... comment se passe la relation entre vous ?

Super bien. Je l'ai connu il y a longtemps quand je jouais à Sedan (ils ont fait une finale de Coupe Gambardella, perdue contre Bordeaux, en 2013). On fait toute la saison ensemble, ça c'était super bien passé. Et là, de le retrouver, de rejouer sur son côté, ça se passe super bien aussi pour l'instant.

Samedi, le DFCO reçoit Niort, où vous avez passé les trois dernières saisons avant votre signature à Dijon cet été. Que représente ce club pour vous ?

C'est un peu le club qui m'a redonné ma chance dans le monde professionnel. À Auxerre (2013-16), j'étais professionnel, mais ça ne s'est pas très bien passé. J'ai fait trois ans de réserve. Derrière, compliqué de retrouver un club professionnel, donc je retourne chez les amateurs à Annecy (N2 à l'époque) - qui était tout sauf un club amateur, finalement. Et puis Niort derrière, qui me retend la main pour remonter chez les professionnels.

Quelles sont les forces de cette équipe de Niort, que vous connaissez donc bien ?

Ils sont capables de tout et ils peuvent passer à travers un match, comme survoler un match. Ils ont de grosses qualités, ils ont aussi des défauts, sinon ils ne seraient plus en Ligue 2. Mais ça reste quand même une bonne équipe et une valeur sûre de Ligue 2.

On entend souvent : "c'est un match particulier pour tel joueur, parce qu'il rencontre son ancien club". Pour vous, ce weekend, c'est un match différent des autres ?

Non, c'est un match comme un autre. Si j'avais fait dix ans à Niort, ça aurait été un match particulier, mais étant donné que ce n'est pas le cas ... ça reste un match comme un autre. Après, je vais jouer contre des amis, mais sur le terrain, comme on dit, il n'y a pas d'amis, c'est avant et après.

Au moment de votre signature à Dijon, vous déclarez : "j'étais au bout d'un cycle à Niort". C'est-à-dire?

Ils m'ont proposé plusieurs fois des prolongations de contrat. J'avais refusé parce que j'avais besoin de changer d'air. J'ai fait trois ans à Niort. Les trois ans, on a fait les mêmes saisons. Très bon début de saison et plus compliqué en deuxième partie de saison, donc j'avais envie de vraiment changer d'air complètement. Même en restant en Ligue 2, j'avais besoin de changer de club.

La saison dernière, Niort se sauve en barrages contre Villefranche, pour ne pas descendre en National. En signant à Dijon, vous ne deviez pas vous attendre à jouer le maintien ?

Je ne m'attendais pas à jouer le maintien, c'est sûr. Après, on sait tous que la Ligue 2, c'est très compliqué. Il n'y a pas forcément de favori, mis à part peut être Toulouse cette saison pour la montée, c'est toujours compliqué. Tout le monde disait que Pau allait descendre l'année dernière, ils font une deuxième partie de saison extraordinaire. Là, ils démarrent et ils ont 24 points, alors que personne ne s'attendait à ce que Pau soit là. On ne peut pas dire qui va descendre, qui va monter. C'est vraiment compliqué la Ligue 2.

Alors qu'il reste deux matchs, quel est l'objectif de classement pour la trêve de Noël ... et pour la fin de la saison?

On aimerait bien passer en première partie de tableau déjà, pour commencer, et après voir par la suite comment ça se goupille. Après, il faudrait qu'on arrive à enchaîner, faire des séries de victoires pour voir plus clair.

Au sein du groupe, parlez-vous encore d'une éventuelle remontée en Ligue 1 ?

Non, on n'a jamais trop forcément parlé de montée. Même quand on a enchaîné les victoires, on prenait match après match, on regardait devant nous, mais aussi un peu derrière nous quand même. On essaye de passer en première partie de tableau pour ensuite se pencher sur d'autres objectifs.

Une dernière petite question. Notre curiosité a été piquée ! Avant, Yassine Benzia tirait tous les corners. Depuis quelques matchs vous les tirez aussi. Pourquoi ce changement ?

C'est dans le match ... Yass' tout simplement qui me dit d'aller le tirer ou pas, selon s'il se sent ou pas. S'il ne se sent pas moi j'y vais, et s'il se sent je vais le tirer.