Le milieu offensif Valentin Jacob (Niort) arrive libre au DFCO

Contrairement à la saison dernière, le DFCO, relégué en Ligue 2, anticipe dans son mercato. Quelques jours après avoir bouclé l'arrivée de l'attaquant Mickaël Le Bihan, Dijon vient de recruter un nouvel élément offensif. Il s'agit de Valentin Jacob, qui aura 27 ans au mois de juin. Il s'engage pour trois ans, la nouvelle a été officialisée mardi 25 mai 2021. Le meneur de jeu, libre à la fin de la saison, évoluait à Niort (Ligue 2), depuis 2018. Une bonne nouvelle pour renforcer l'attaque des "Rouges", la plus faible de Ligue 1 (25 buts marqués)

Une saison réussie

Sur l'exercice 2020/21, Valentin Jacob a joué 27 matchs (24 en tant que titulaire), pour trois buts et trois passes décisives, avec les Chamois Niortais - qui ont terminé 18e et donc barragistes de L2.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"J’étais au bout d’un cycle à Niort"

"J’étais au bout d’un cycle à Niort. Le DFCO était le meilleur projet, ce qui me correspondait le plus, a indiqué le joueur auprès du DFCO. J’arrive dans un club où il y a tout pour poursuivre ma progression et réussir. J’ai pu visiter les installations, c’est le top niveau !".

Malgré d’autres propositions, Valentin a fait le choix de rejoindre le DFCO

"Malgré d’autres propositions, Valentin a fait le choix de rejoindre le DFCO, se satisfait le président du DFCO, Olivier Delcourt, toujours sur le site du club. Cela démontre qu’il sera à 100 % impliqué dans la réussite de notre projet. Son adaptation sera facilitée par le fait qu’il connaisse déjà plusieurs joueurs de l’effectif tels que Mickaël Le Bihan, Frédéric Sammaritano ou Saturnin Allagbé".