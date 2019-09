Valentin Rongier enfin à l'OM

Fin du feuilleton dans le transfert de Valentin Rongier à Marseille, le FC Nantes et l'OM ont trouvé un accord mardi après-midi pour une vente à 13 millions d'euros, la troisième plus importante dans l'histoire des Canaris.

Valentin Rongier jouera bien à Marseille cette saison. Après d'interminables négociations, le FC Nantes et l'Olympique de Marseille ont trouvé un accord pour un transfert à 13 millions d'euros. Le joueur va signer un contrat de cinq ans dans lequel il est stipulé que l'OM versera un bonus de deux millions d'euros au FC Nantes en cas de qualification européenne ainsi que 50% de la plus-value du joueur en cas de revente.

Waldemar Kita réalise un de ses plus beaux coups financiers

Pour le FC Nantes, la vente de son capitaine Valentin Rongier est la troisième plus importante après celles de Diego Carlos (15 millions d'euros) et d'Emiliano Sala (17 millions). Ce mercato estival est le plus lucratif pour Waldemar Kita depuis qu'il préside le FC Nantes. Il a acheté des joueurs pour un montant de 14 millions d'euros mais en a vendus pour 40 millions, soit un solde positif de 26 millions d'euros pour les finances du club !

Valentin Rongier est transféré en qualité de joker car lorsque le mercato est terminé (c'est le cas depuis lundi soir minuit) chaque club de Ligue 1 a le droit de recruter un seul et unique joueur en dehors de cette période de transferts.