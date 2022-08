Valentin Rongier : "Le gros point commun entre les supporters du FC Nantes et de l’OM, c’est la passion"

S'il s'habille désormais en bleu et blanc, Valentin Rongier n’a pas tourné le dos au jaune pour autant, la couleur qui lui a permis de faire de sa passion son métier. Il n'a pas non plus oublié le FC Nantes, son club formateur, et ses supporters "passionnés", qu'il retrouve ce samedi soir. Portrait.

Si, depuis trois ans, les journalistes nantais pensent si souvent à solliciter Valentin Rongier à l’approche des duels entre l’OM et les Canaris, comme celui programmé ce samedi soir au stade Vélodrome, c’est parce que c’est un bon client. Un joueur qui botte très rarement en touche. Mais s’il est si demandé, c’est d’abord en raison du lien indéfectible qui le lie à Nantes, la ville qui l’a vu grandir et réaliser son rêve, celui de jouer professionnel. Et ça a beau être son sixième match, ce samedi soir, face aux Canaris, "ça [lui] fait toujours quelque chose, c’est particulier".

À Marseille pour le boulot, à Nantes pour la famille

Sur la Canebière, le Mâconnais de naissance n’est pas dépaysé depuis son arrivée. Les saisons passent et les Nantais défilent, inlassablement. De Payet à Veretout en passant par Harit, il y a toujours ce rappel. "C’est une coïncidence, sourit-il. Mais c’est vrai que quatre joueurs de Nantes, d’un certain point de vue, c’est beaucoup. C’est plutôt rigolo comme statistique mais ça prouve à quel point la formation nantaise est bonne." Et il sait de quoi il parle, lui, l’homme de 27 ans, arrivé gamin à la Jonelière, 20 ans plus tôt.

D'avoir vu Nantes gagner la Coupe de France m'a rendu très content pour mes anciens coéquipiers, pour le club et surtout pour les supporters qui méritent ça.

"C’est le club dans lequel j’ai grandi, j’ai commencé là-bas, je suis passé pro à Nantes", liste-t-il, machinalement. Jusqu’à disputer ses premières minutes en Ligue 1, le 18 octobre 2014 contre le Stade de Reims. "J’avais remplacé Lucas Deaux et j’avais joué avec Jordan Veretout", se souvient le milieu de terrain. À la Commanderie, les rôles ont été inversés, il y a quelques semaines. Cette fois, c’est Valentin qui a accueilli Jordan. "Je suis très heureux qu’il soit revenu en France et qu’il joue à Marseille", poursuit l’homme aux 135 matches avec les Canaris.

Valentin Rongier sera resté près de 20 ans au FC Nantes avant de le quitter pour rejoindre l'OM, en 2019. © AFP - Sébastien Salom-Gomis

à lire aussi FC Nantes : un record de nouveaux abonnés pour un engouement jamais-vu depuis 15 ans

Le soutien "sans faille" des supporters de la tribune Loire

Valentin Rongier et Nantes, c’est donc une histoire qui dure. De par le football et le lien du sang. "Mes parents habitent encore sur Nantes et un de mes grand frère y est aussi, explique-t-il. Donc, dès que j’ai l’opportunité de remonter, j’y vais, c’est spécial." Et dès que l’occasion se présente, il en profite aussi pour regarder un match des Jaunes. Loin des yeux mais pas du cœur, en témoigne les souvenirs qui émergent lorsqu’on évoque avec lui le retour du FC Nantes sur la scène européenne après 18 ans de disette. À l’époque, Valentin Rongier avait 9 ans et il allait à la Beaujoire comme supporter.

Les supporters sont là, à chaque match, à chaque déplacement. Ils sont un soutien sans faille.

"Je suis très content pour mes anciens coéquipiers, pour le club et surtout pour les supporters qui méritent ça, lâche le joueur qui a pris son envol sous les ordres de Sérgio Conceição. J’espère qu’ils vont rester, cette saison, sur cette lancée." Avec un public de feu. Celui qui a largement contribué à envoyer la bande d’Antoine Kombouaré au Stade de France et à refaire de Nantes un club européen.

"Le gros point commun entre l’OM et Nantes, c’est la passion, assure le numéro 21. La tribune Loire est là, quoiqu’il arrive. Parfois elle montre son mécontentement mais c’est justement parce qu’elle est passionnée. Les supporters sont là, à chaque match, à chaque déplacement. Ils sont un soutien sans faille parce qu’ils sont passionnés de foot et du club." Le même que Valentin Rongier a représenté pendant plus d'une saison comme capitaine. Avant d’aller naviguer plus au sud mais avec l’ouest, toujours, dans un coin de la tête.