Dijon, France

L'équipe de France Espoirs

"Au départ, c'était un peu compliqué de me remettre dans le bain avec mon club après un match avec l'équipe de France. Ce n'est pas la même philosophie de jeu. Puis avec le temps, ça va mieux. Le fait de jouer avec l'équipe de France espoirs m'apporte de l'expérience et de la confiance. Côtoyer les joueurs de l'équipe de France me fait progresser. Ce sont tous des joueurs très forts, très techniques. Même si ce n'est pas le même style de jeu qu'avec Dijon, j'ai l'impression que je m'améliore petit à petit. Pour moi c'est un plus."

J'aime bien défendre

Son positionnement sur le terrain

"Avant tout, je suis un défenseur, donc d'abord je m'efforce de bien défendre. Après j'essaie d'améliorer mes statistiques. On va plus regarder un joueur qui fait dix passes décisives dans la saison, qu'un joueur qui défend très bien. J'essaie de trouver le juste milieu. Mais je n'oublie pas que je suis défenseur avant tout. Je ne suis pas du niveau de Marcelo (arrière du Réal de Madrid) et puis j'aime bien défendre."

Valentin Rosier lors du match contre Angers le 20 décembre 2017 au stade Raymond Kopa © Radio France - Josselin Clair

Le début de saison du DFCO

"Personne ne s'attendait à ce que Dijon gagne ses trois premiers matches. D'autant que l'on a joué contre des équipes qui sur le papier ne jouent pas le bas de tableau de la Ligue 1, trois bonnes équipes. Après on a laissé des points face à Caen. Maintenant on reçoit Angers puis on va à Reims. On fait un bon début de championnat, mais ce n'est que le début."

_Dijon-Angers_, ce samedi 15 septembre à 20 heures au Stade Gaston-Gérard