Valère Germain à Montpellier : la Paillade tient son nouvel attaquant

Valère Germain est à Montpellier, ce mardi. L'ancien buteur de l'OM, Nice et Monaco, est bien arrivé dans la ville héraultaise, selon nos informations. Il devait y passer sa visite médicale dans la matinée, comme indiqué plus tôt par Le 10 Sport, avant de parapher son contrat.

La piste avait été activée il y a plusieurs semaines, en prévision, et relancée récemment comme indiqué sur France Bleu Hérault. L'ancien marseillais débarque libre, après le départ acté de Andy Delort à Nice et celui de Gaëtan Laborde à Rennes, qui doit être officialisé dans les prochaines heures, alors qu'il ne restait plus qu'à régler les derniers détails du contrat de l'actuel meilleur buteur de la Paillade, lundi soir, après un accord pour un transfert à hauteur de 15 millions d'euros, hors bonus.

Valère Germain débarque avec au compteur près de 250 matchs de Ligue 1, 55 buts marqués et 25 passes décisives. Brillant lorsqu'il évoluait à Monaco avec Falcao, le joueur de 31 ans a aussi laissé un bon souvenir du côté de l'OGC Nice, avant une aventure marseillais plus mitigée et un temps de jeu réduit au Vélodrome. Son expérience européenne, avec une quarantaine de matchs en Ligue des Champions et en Europa League, ne seront pas de trop dans un vestiaire héraultais rajeuni, cet été.