Valère Germain, attaquant de l'OM : "je ne sais pas si avec plus de tatouages ma côte serait plus importante !"

Comme lors de son prêt à Nice il y a 2 ans, Valère Germain fait déjà l'unanimité à Marseille. Est-il sous-côté ?

Simplicité en dehors du vestiaire, efficacité sur le terrain, 5 buts déjà en Europa League.. mais aussi un sens du déplacement qui ne trompe pas : ce garçon transpire le foot. Bref, il a tout pour plaire. Valère Germain, à peine arrivé à Marseille, est déjà adopté et pourrait bien devenir le chouchou du Stade Vélodrome.

Et pourtant, à 27 ans, l'Equipe de France se refuse toujours à lui. Alors, Valère Germain est-il sous-côté ?

"Nous on est content de l'avoir en tous les cas. Peu importe qu'il soit sous-côté. On voulait qu'il nous rejoigne et on a tout fait pour cela" Son entraîneur Rudi Garcia

C'est possible de ne pas aimer Valère Germain ? Quel joueur. Quel panache. — Charly M. (@SeriousCharly) August 24, 2017

Et si c'était en fait une histoire de look ? Pour résumer, la légende urbaine raconte souvent avec beaucoup d'ironie qu'un Valère Germain avec plus de tatouages serait certainement beaucoup plus mis en avant, bien plus médiatique, et que de plus grands clubs encore lui feraient une cour assidue. Alors, le tatouage : arme fatale ? L'attaquant préfère en rire

"J'en ai déjà un petit.. mais ça me suffit ! Je ne sais pas si, comme vous dites, avec quelques tatouages en plus ma côte serait plus importante. Ma côté c'est que je suis à l'OM et je suis très heureux d'être là" Valère Germain

Et l'Equipe de France : objectif de la saison, à quelques mois de la Coupe du Monde ?

"Ce n'est pas une question tabou. Mais en enchaînant des bonnes performances ici.. l'OM est un club médiatisé.. c'est vrai que ça peut ouvrir certaines portes. C'est un objectif, c'est sûr, ça doit l'être.Mais je ne me réveille pas chaque matin en me disant "il faut que j'y sois". Si ça doit se faire.. ça se fera !" Valère Germain

Et oui Germain qui regardait la K7 OM Les années champions !!! 👏👏👏 qu'est-ce que j'ai pu l'user la bande de cette vidéo ! — Ivan Bonet (@IvanBonet77) August 26, 2017

Sa vraie priorité : débloquer son compteur, marquer son son premier but avec l'OM en championnat. Et retrouver ce dimanche soir des défenseurs monégasques qu'il connaît par coeur pourrait bien l'inspirer.