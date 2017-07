Valère Germain déjà intraitable avec l'OM face à Ostende

Auteur d'un triplé pour son premier match officiel avec l'OM, Valère Germain ne pouvait rêver meilleur premier rendez-vous avec le public du Stade Vélodrome. Grâce notamment à ses 3 buts, Marseille s'impose 4-2 face aux Belges d'Ostende, en Europa League.

L'ancien attaquant de l'AS Monaco a brillé pour sa première sortie sous le maillot olympien au stade Vélodrome. Un triplé, dont un but après seulement 2 minutes de jeu. Mais il a aussi frappé une fois sur la barre transversale, et il est aussi dans le coup sur le but de Morgan Sanson.

Efficacité et intelligence

#Germain... Si juste il avait 8 tatouages sur le corps et qu'il était Argentin, il serait aujourd'hui à #ManCity pour 60 M€ #OMKVO — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) July 27, 2017

Valère Germain est sorti sous l'ovation des 46 000 spectateurs du Stade Vélodrome. Si l'OM finit par s'imposer 4-2 face à Ostende, c'est en grande partie grâce à la prestation pleine de son buteur.

"Personnellement, c'est sûr qu'on ne peut pas rêver mieux. Il faut saluer aussi les passeurs qui m'ont offert des caviars" Valère Germain

8187 - @ValereGermain a inscrit son 1er but pour Marseille, 8187 jours après le dernier inscrit par son père à l’@OM_Officiel. Héritage. — OptaJean (@OptaJean) July 27, 2017

Né à Marseille, fils d'un certain.. Bruno Germain, qui a lui-même déjà fait le bonheur du club par le passé.. son destin a toujours été lié à l'OM. Il a enfin signé cet été, après son titre de champion de France avec l'AS Monaco.

"On sait qu'il se déplace bien, on sait qu'il est intelligent, on sait qu'on a des joueurs pour le servir. Après, il a été chirurgical : 5 occasions, 3 buts, il frappe une fois sur la barre (..) ce sont des débuts tonitruants" Rudi Garcia, entraîneur de l'OM

Germain c'est un GPS il sait exactement où aller — Lino Treize 🇯🇵 (@LinoTreize) July 27, 2017

Pas une star jusqu'ici. Un joueur parfois comparé à Mickaël Pagis, pour son intelligence, son style et son sens du déplacement. Valère Germain est déjà la bonne pioche du mercato marseillais. Pour une somme loin des transferts mirobolants qui font par ailleurs la une du mercato cet été : 8 millions d'euros

"Bienvenue pour ce cours de mercato, nous allons voir comment exciter la foule avec de gros noms pour acheter en douce Germain à 8 millions" pic.twitter.com/nZeL1PqN8i — Romain Canuti (@romcanuti) July 27, 2017