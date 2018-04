Valère Germain encense Lucas Ocampos

Par Tony Selliez, France Bleu Provence et France Bleu Vaucluse

Lucas Ocampos rentre dans la catégorie des "inclassables" mais il est aussi de plus intouchable, à Marseille. Parfois brouillon, souvent spectaculaire, et de plus en plus efficace, l'Argentin est peu à peu devenue une pièce incontournable du 11 de l'Olympique de Marseille.