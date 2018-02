Marseille, France

De la part de l'attaquant de l'OM, c'est évidemment une pique, une petite provocation, et surtout une forme de rappel à l'ordre : Marseille a certes un vrai potentiel en championnat de Ligue 1 cette saison, mais à une condition, celle de ne pas négliger les détails et de rester tout le temps concentré totalement sur ses échéances.

Marseille devait mettre ce week-end la pression sur Lyon et Monaco dans la course à la 2e place. En jouant le premier de ce trio, vendredi à St-Etienne, c'était un objectif très clair, et les hommes de Rudi Garcia avaient largement les moyens de le réaliser. Malheureusement, après avoir mené 2 fois au score, ils ont fini par se faire rejoindre par les Verts dans le dernier quart d'heure (score final 2-2).

"On a énormément de qualités dans le groupe. Mais on n'est pas le Real Madrid ni le Barça, et quand on n'est pas à 100%, malheureusement on ne gagne pas les matchs. Donc nous si on veut aller chercher quelque chose, il faudra être à 100% jusqu'à la fin de saison" Valère Germain

Il n'est pas le seul joueur du vestiaire marseillais d'ailleurs à avoir rappelé que cet OM, certes en pleine croissance, n'a pas encore la marge de manœuvre des équipes plus rodées et surtout mieux armées

"Ce nul est un rappel à l'ordre. Rien ne nous sera donné, rien ne nous sera facile" Dimitri Payet

Le prochain rendez-vous pour l'OM en championnat ? Dimanche au stade Vélodrome, face aux Girondins de Bordeaux. Avant cela, Marseille accueille Braga, jeudi, en Europa League.