Vallée de la Bruche : quatre retraités de Lutzelhouse lancent un appel sur Facebook pour aller à la Meinau

Ils ont entre 70 et 90 ans. Ils supportent le Racing depuis des dizaines d'années et rêvent de retourner voir un match à la Meinau. Pour y parvenir, ces résidents de l'Ehpad de Lutzelhouse ont lancé un appel sur Facebook.

Des résidents de l'Ehpad de Lutzelhouse lancent un appel sur Facebook © Radio France - Maxime Nauche

Des souvenirs plein la tête

Comme pour toutes les rencontres du Racing, certains résidents se retrouvent autour du poste de radio de la maison de retraite pour écouter le match. C'était encore le cas samedi pour Monaco - Strasbourg. "Ça fait plus de dix ans que je ne suis plus allé à la Meinau, " raconte Robert Wernert. Pour lui, ce serait formidable d'y retourner.

Entre le titre de champion de France de 1979 et la coupe de France 1966, Robert Wernert se rappelle des heures de gloire avec son ami Robert Lemercier : "On refait toute l'Histoire du Racing, " s'exclame Robert Lemercier. "Pas depuis la création du club mais presque!" Un autre résident écoute le match. Il s'appelle Jacques Bunot. Dans les années 60, il allait à la Meinau avec Robert : "Lui il était chez les Ultra Boy! On allait à tous les matchs ensemble! On hurlait tellement que le lendemain on ne pouvait plus parler." Mais qu'importe, pour l'amour du Racing, ça valait le coup.

Chacun son commentateur préféré

Richard Wernert est déjà prêt pour aller à la Meinau - Image fournie par l'Ehpad de Lutzelhouse

En écoutant le match, chacun y va de sa petite anecdote. Et même sur les commentateurs de France Bleu Alsace : "J'aime bien Luc Dreosto, " confie Robert Wernert. "Il commente bien, j'aime bien ça voix." Mais pour Jacques Bunot : "c'était Lucile Guillotin la meilleure! Je l'écoutais même quand le Racing était tout en bas!" En tous cas, peut-être que dans quelques semaines, ces supporters de longue date pourront troquer leurs fauteuils contre des places en tribune à la Meinau.