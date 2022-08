Branco Van den Boomen : "Je pense rester au TFC"

Le milieu de terrain Branco Van den Boomen s'est arrêté au micro de France Bleu Occitanie à la sortie du match perdu à Nantes. La défaite, la venue de Paris, son avenir. Il répond.

Ta réaction après cette première défaite ?

"On perd le match en dix minutes. Dans un championnat comme ça, si tu n'es pas concentré pendant dix minutes, le match est terminé. On aurait dû marquer le but du 2-0 et on aurait gagné je pense. On aurait pu gagner ce match. C'est dur d'avoir cinq points après quatre matches quand tu vois qu'on est à chaque fois dans la course.

Et Paris arrive dès mercredi...

"Ce n'est jamais simple. On devra avoir un plan en défense. Tu peux gagner ou faire match nul que si tout le monde défend ensemble mais je pense que le coach va avoir un bon plan."

Comment les accrocher ?

"Il faut un peu de chance pour commencer vue la qualité des joueurs. Ce sera un match très difficile. Il faut s'amuser, il y a toujours une chance dans le football."

Seras-tu là à la fin du mercato ?

"Je pense que je vais rester. Je ne peux jamais dire que c'est certain mais je pense que je vais rester. Il y a 90% de chances que je sois là contre Paris mercredi."