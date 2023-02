"Van den Boomen veut rester" : le président du TFC Damien Comolli optimiste pour son milieu néerlandais

Damien Comolli a passé une petite heure avec la presse ce jeudi dans les entrailles du Stadium. Les moments forts.

ⓘ Publicité

"Van den Boomen veut rester"

Damien Comolli a notamment évoqué les dossiers chauds de l'effectif toulousain. Si Rhys Healey risque de quitter la ville rose cet été, optimisme concernant quatre cadres du groupe : Dupé, Dejaegere, Van den Boomen et Spierings. "Ils veulent rester et s'inscrire sur le long terme. Ils sont attachés au club, on va tout faire pour qu'ils restent", a dit le président toulousain.

Concernant les mouvements hivernaux, le départ d'Issiaga Sylla était décidé : "Il a demandé à partir en décembre. Je me suis engagé à le laisser partir si on trouvait quelqu’un. Il a été extrêmement professionnel »

L'arrivée d'Hamulic, Damien Comolli a voulu "sauter sur l'occasion. Son prix aurait doublé ou triplé dans quelques mois. Il y a plus de succès que d'échecs chez nous je pense. On ne changera pas notre manière de travailler"

"Je ne regarde jamais vers le bas"

Concernant le bilan sportif après une grosse mi-saison de passée, Comolli savoure mais ne veut pas s'arrêter là (29 points, 12e après 21 matches) : "On a fait un très bon mois de janvier. Est-ce qu'on regarde vers le bas ou vers le haut ? Je n'ai jamais regardé vers le bas. Notre devise c'était de regarder le plus haut possible et de ne pas se fixer de limites. On a une équipe qui produit du jeu. Samedi à Paris, je sais que l'on va jouer aussi. Même face à une adversité exceptionnelle. Les propriétaires du club ? Ils sont enchantés. Dans certains secteurs, comme le merchandising, on n'arrive pas à fournir"

Création d'un département "méthodologie"

Damien Comolli a également annoncé la création d'un département "méthodologie" au club. Explications : "Je veux rendre hommage à notre staff technique. Il faut donner beaucoup de crédit à Philippe Montanier sur l'intégration de notre nouvel adjoint. Carles Novell va avoir un rôle double. Il va nous aider à créer un département méthodologie. On va sans doute être le premier club à faire ça. Nos contenus seront améliorés mois par mois. Il sera composé du responsable du centre de formation et de Carles."

1.000 Toulousains à Paris, Comolli fier de ses supporters

1.000 supporters du TFC remplira le parcage visiteur du Parc des Princes ce samedi. Et le président a tenu à saluer le boulot fait depuis le début de la saison : "Je veux rendre hommage à nos supporters. Tout le monde nous en parle. Les parcages à l'extérieur sont de grande qualité. A Paris, on aura 1.000 supporters avec nous. On devrait être à guichets fermés pour l'OM. Pour Rennes, juste avant, ce devrait être la deuxième affluence de la saison."