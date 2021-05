Vannes, rugby : une fin de saison au triple galop

On connaissait le menu de la fin de saison pour le RCV : Grenoble, Oyonnax et Perpignan. Sur le papier, au début du championnat, c'était à priori un programme plutôt costaud. Mais au fil des mois, le RC Vannes a montré à ses adversaires qu'il avait des ambitions. Et petit à petit, les morbihannais se sont placés comme de véritables outsiders. Témoin, ce chassé croisé qui les oppose depuis plusieurs semaines à Perpignan pour l'occupation du fauteuil de leader. Et même si au RCV on respecte énormément Perpignan, il y a une forte envie de lui contester cette place de premier de la classe jusqu'au bout. Cependant, il faudra bien digérer le menu des trois dernières journées de la phase régulière : trois matches en neuf jours, contre des équipes "à fort potentiel avec un gros pack devant", précise Kévin Burgaud, trois-quart centre du RCV.

Et donc sur le site du club, on a affiché le programme des réjouissances :

Calendrier mis à jour :

28ème journée : déplacement à Grenoble, le lundi 10 mai à 18h30.

29ème journée : réception d’Oyonnax, le jeudi 6 mai à 18h30.

30ème journée : déplacement à Perpignan, le vendredi 14 mai à 18h30.

"Les trois matches qui arrivent là c'est vraiment génial, ajoute Kévin Burgaud, sachant qu'on est déjà qualifié pour les demi-finales. Donc là il y a vraiment de quoi travailler et nous tester pour les phases finales. On va pouvoir voir ce qu'on donne face aux grosses équipes et puis on va pouvoir travailler nos points forts et nos points faibles et enfin lancer tout ça".

"Jouer notre demi-finale devant du public, serait vraiment génial", espère Kévin Burgaud © Radio France - François Rivaud

"Tout ça", c'est aussi la demi-finale à La Rabine, le 30 mai . "J'espère vraiment que le public sera avec nous", surenchérit Kévin Burgaud. Les joueurs du RCV se contenteraient bien d'une simple poignée de supporters, pourvu que cela soit bruyant !. Et puis, ensuite, le rêve, là où tout est possible, serait d'accéder à la finale prévue le 5 juin à Montpellier.